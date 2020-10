Nuevos detalles de cómo serán las llamadas y videollamadas en WhatsApp Web

La aplicación de mensajería sigue poco a poco ofreciendo interesantes novedades, sobre todo para adaptarse a las demandas de los usuarios durante esta pandemia, que de momento parece estar lejos de solucionarse. En estos tiempos las videollamadas se han convertido en la mejor alternativa a los encuentros cercanos con familiares y amigos, y al fin y al cabo una buena forma de mantener la distancia social y evitar que se propague el virus. De ahí el gran éxito de Zoom en estos meses con sus videollamadas. WhatsApp ha conseguido en este tiempo doblar el número de asistentes a una videollamada y ha multiplicado este número gracias a Rooms de Facebook. Ahora las videollamadas y llamadas nativas están muy cerca de otra de las versiones más importantes de la app de mensajería, como es la de Web.

Nuevas evidencias de esta función

Hace ya unos meses que os hablamos de que WhatsApp Web estaba trabajando en introducir también las llamadas de voz y las videollamadas, algo para lo que actualmente necesitamos recurrir a apps de terceros. Algo que ya no será necesario cuando se lance esta funcionalidad en la versión web, que al fin y al cabo es la misma que se utiliza en la de escritorio. Ahora, una vez más, ha sido WABetaInfo la que nos ha mostrado los avances de esta función en la app. De hecho estas novedades se han encontrado en la versión beta de WhatsApp Web, concretamente la 2.2043.7.

Como se puede ver en las imágenes, se muestra la interfaz que veremos cuando se reciba una llamada de voz o de vídeo en la app de mensajería. Entonces se abrirá una ventana emergente en la que se muestran los controles de las llamadas. Principalmente el nombre y la foto de perfil del contacto que está haciendo la llamada, y debajo los dos iconos para rechazar las llamadas y para realizarlas. Cuando somos nosotros quienes realizamos la llamada, aparecen también los controles en una de estas llamadas en una ventana emergente. Dependiendo del tipo de llamada que sea, la ventana se mostrará con un aspecto u otro.

Más grande en el caso de las videollamadas por razones obvias, y con un tamaño muy compacto cuando es una llamada de voz. Por tanto las llamadas siempre se realizarán en ventanas flotantes, lo que por otro lado es más cómodo y más común cuando estamos utilizando WhatsApp en un sistema operativo basado en ventanas como es Windows o MacOS. Además, según avanzan desde la misma fuente, parece que la app de mensajería está trabajando para que las videollamadas puedan ser grupales cuando sea necesario, entendemos que albergando hasta ocho participantes como ocurre en la versión móvil.

Recordemos que esta versión web y des escritorio no deja de ser un espejo de la que llevamos instalada en el móvil, y que por tanto se aplican las mismas limitaciones a las funcionalidades que en esa versión. De momento no se atisba una posible fecha de lanzamiento de esta función, pero no debería extenderse mucho. Sobre todo ahora que estamos en plena segunda ola de la pandemia y se avecinan las Navidades, una época en la que las reuniones familiares se tendrán que llevar a cabo de esta forma, con videollamadas.