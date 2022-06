WhatsApp: así puedes hacer búsquedas solo entre los mensajes no leídos

Mandar y recibir mensajes en WhatsApp es algo muy habitual para la mayoría de nosotros, los hay que reciben decenas de ellos al día, y otros centenares. Sea como fuere, tras unos meses o años de uso el número de mensajes puede ser inabarcable, y alcanzar las decenas o centenares de miles. Lógicamente buscar algo entre todos ellos puede ser imposibles. Y lo mismo ocurre si solo queremos buscar mensajes que no hayamos leído, que con tantos recibidos es perfectamente posible. Pues bien, ahora la app se está actualizando con una funcionalidad que nos parece especialmente útil. Y es que con ella es posible encontrar antes esos mensajes que no hemos leído aún.

Nuevo filtro

Como sabéis, la búsqueda de WhatsApp ha mejorado mucho en los últimos años, con una serie de mejoras que han hecho de la búsqueda algo más sencillo, mediante varias etiquetas que funcionan como filtros de búsqueda. Pues bien, ahora sabemos que la app de mensajería está preparando otra importante novedad relacionada con esta funcionalidad, que nos permite encontrar antes los mensajes no leídos respecto de lo que nos ofrece ahora. Y se consigue precisamente por un nuevo filtro que se ha conocido ahora, y que algunos usuarios estamos recibiendo en la aplicación de mensajería.

La nueva etiqueta | Tecnoxplora

Básicamente es un nuevo filtro que permite buscar solo entre los mensajes que no hemos leído aún. La forma de utilizarlo no puede ser más sencilla. Porque solo tenemos que pulsar sobre el icono de lupa para que se desplieguen estos filtros de búsqueda en forma de etiqueta. Una vez que lo hacemos podemos ver ese nuevo filtro, llamado “No leídos” y que por tanto nos permite encontrar cualquier texto relacionado con nuestra búsqueda en esos mensajes que todavía no hemos abierto.

De esta manera es más sencilla la búsqueda y nos permite llegar antes a esos mensajes que seguramente hemos olvidado en el fondo del chat por la razón que sea. Para poder disfrutar de este nuevo filtro hace falta tener la versión 2.22.13.14 de la beta de WhatsApp para Android. De lo contrario todavía tendremos que esperar algunas semanas o meses para tenerlo en la versión estable de la aplicación.

Grupos con más participantes

Junto con esta novedad, hemos conocido también que los grupos de WhatsApp van a ser más grandes que nunca. De hecho, han descubierto que su número máximo de participantes va a ser ahora de nada menos que 512 participantes, lo que multiplica sin duda el tope que teníamos antes. Esto quiere decir que podremos crear un grupo en el que además de nosotros tengamos a otros 511 participantes. Algo que también le da sentido a la novedad de buscar mensajes entre los no leídos. Lógico si tenemos en cuenta que puedan existir grupos con tantos participantes, ya que es seguro que en ellos nos toparemos con mensajes que no hayamos leído probablemente. Unas mejoras que sin duda hacen más sencillo el uso de la app, más de lo que ya de por sí es.