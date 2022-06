WhatsApp: así podrás editar un mensaje ya enviado

No es la primera vez que hablamos de esta posibilidad, ya que se han deslizado en los últimos meses algunas informaciones que nos han mostrado cómo podría ser esta funcionalidad. Pero ahora por fin la podemos ver plasmada en la app, una vez más gracias a la versión beta de la aplicación que ya cuenta con estas novedades, pero que de nuevo no están disponibles para todos. Al menos ahora podemos hacernos una idea real de cómo será editar un mensaje de WhatsApp incluso una vez que lo hayamos enviado, algo que desde luego podría cambiar mucho el curso de las cosas con la aplicación.

Así funcionará

Lo que hemos conocido ahora lo ha descubierto el medio WaBetaInfo, que nos ha desvelado dónde tendremos la oportunidad de editar los mensajes. Será tan sencillo como seleccionar prolongadamente el mensaje que queremos editar, y pulsar sobre el menú contextual, donde ahora se añade un nuevo botón. Este se encuentra junto a la información del mensaje y la herramienta de copiar, y se denomina “Editar” lo que no deja lugar a dudas. Una vez pulsemos sobre este botón tendremos la opción de cambiar el texto del mensaje que hemos enviado.

Así que en lugar de tener que repetir el mensaje editado, o la palabra que hemos escrito mal, incluso a veces escribiendo mal la propia corrección, solo tendremos que editar desde este menú y el mensaje se podrá leer correctamente por parte de todos los participantes del chat. De momento parece que no habrá historial de cambios en un mensaje, donde poder consultar cómo era inicialmente y los cambios que ha ido recibiendo después. Pero lógicamente no es descartable que con el paso del tiempo se pula la función y se añadan nuevas características a ella.

De momento parece que la función está disponible solo en la beta de WhatsApp para Android, aunque como suele ser habitual, está oculta, por lo que no es operativa. Por otro lado, no es ni mucho menos que la app de mensajería trabaja en esta nueva función. Ya que hace nada menos que cinco años ya estaba trabajando en ella, como desvelaron en ese medio. Pero poco después de descubrirla se descartó por razones que no alcanzamos a conocer. En esta ocasión parece que la cosa va en serio, y que por fin tendremos la posibilidad de editar los mensajes dentro de poco tiempo.

Lo más cercano a esta función que tenemos en WhatsApp es la que nos permite borrar un mensaje ya enviado para todos. No solo de nuestro chat, sino que también desaparece del chat del resto de participantes, eso sí, siempre y cuando se haga dentro de un intervalo de tiempo limitado. Sea como fuere, habrá que esperar todavía unas semanas o algún mes para poder ver esta característica disponible. Es una función de moda, que también está preparando Twitter, que tampoco permite editar a día de hoy un mensaje que ya se ha publicado. Desde luego es una de las funciones más útiles que podremos disfrutar en estas redes sociales.