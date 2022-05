Irse de un grupo de WhatsApp será mucho más discreto en el futuro

La mayoría de nosotros nos hemos topado alguna vez con ese divertido meme, en el que se le atribuye a alguien ese popular mensaje de que alguien “ha salido del grupo” que seguramente habéis visto muchas veces en los propios grupos en los que os encontráis. Y es que esta suele ser una situación bastante espinosa cuando se lleva acabo sin avisar, y que da pie a muchas suspicacias. De hecho, que alguien salga así abruptamente de un grupo se entiende como una ofensa al resto de participantes, y una situación que delata que nos encontramos en un grupo que podría estar en una situación un tanto tensa.

Ahora será más discreto el proceso

Eso es lo que hemos conocido ahora gracias a WaBetaInfo, porque han dado con una nueva funcionalidad encaminada precisamente a hacer más sigilosas las salidas de un grupo. De tal forma que, si no queremos, prácticamente nadie se enterará de que hemos salido de él, salvo que todos los participantes de este sean administradores. Y es que lo que nos muestra esta filtración es una imagen de la notificación que veremos cuando elijamos irnos de un grupo. Y es que, según esa imagen, seremos notificados de que nuestra salida del grupo será a su vez notificada solo a los administradores del grupo.

Esto quiere decir que salvo ellos nadie más se enterará de que nos hemos ido del grupo, y por tanto no será necesario dar explicaciones y no se generarán tensiones porque los demás vean que nos hemos ido. Lógicamente siempre otros usuarios se podrán dar cuenta de que nos hemos ido si les da por mirar cuáles son los integrantes del grupo. Pero en cualquier caso parece que esa notificación en el propio chat, de que un integrante se ha ido, van a ser historia en el futuro. De momento estas novedades llegarían a la versión de escritorio de WhatsApp, la que utilizamos en nuestros ordenadores con Windows.

Cuando veamos esta notificación, podremos elegir cancelar la acción y no salir del grupo, o bien pulsar el botón verde para poder salir de él de inmediato. Así que uno de los aspectos más polémicos de los grupos se podrá evitar con esta nueva funcionalidad, que dotará de un mayor anonimato una decisión que no siempre se medita como deberíamos y que por tanto no siempre tiene los resultados esperados. Una función que es de esperar que llegue también a la versión móvil en el futuro, ya que no tendría sentido lo contrario.

Como sabéis actualmente WhatsApp prepara importantes cambios para los grupos, sobre todo para los administradores, que serán cada vez más poderosos a la hora de gestionar los grupos y las limitaciones que se pueden imponer en ellos, que en algunos casos podrán evitar también que los miembros que nos sean administradores puedan escribir dentro de estos. Veremos lo que tarda en llegar esta función a WhatsApp, pero si estás pensándote en dejar un grupo, quizás sea mejor esperar a que esta función llegue a todos.