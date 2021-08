WhatsApp: así es la nueva manera de ver los estados de tus contactos

Los estados de WhatsApp no son otra cosa que la versión para esta app de las Stories de Snapchat e Instagram, que las copió a esta hace años. Unos estados que en estos años han ido ganando poco a poco protagonismo, pero que ni mucho menos han sido tan populares como sus homólogos en otras redes sociales. Y ahora conocemos que la app de mensajería está trabajando en una nueva manera de acceder a ellos, sin tener que pasar expresamente por la zona de los estados de la aplicación. Algo que podría ayudar a muchos usuarios a acceder a ellos de manera más directa.

Vía alternativa para los estados

Ya sea bien porque los usuarios no son tan receptivos, o porque es más difícil su acceso, la realidad es que los estados no han calado tanto entre los usuarios de WhatsApp como en los de otras redes sociales. Puede que su presencia ya en estas otras redes no incentive precisamente que se publiquen los mismos contenidos en WhatsApp. Pero sea como fuere ahora hemos conocido gracias a WAbetaInfo, que la app de mensajería está trabajando en una alternativa para acceder a los estados. Como sabéis, actualmente es necesario acceder a una zona específica para estos estados, que se encuentra junto a los chats y las llamadas en la aplicación.

Pues bien, según la filtración, ahora podremos acceder a estos estados desde la propia imagen de perfil. Porque cuando ojeemos estas, ya sabéis, pulsando sobre la foto de perfil en la lista de chats, vamos a poder ver también un nuevo botón en el que nos da a elegir si ver la foto de perfil, o bien su estado. De esta manera podremos ver el estado sin tener que ir a esa zona específica de la aplicación donde hasta ahora se encuentran estos. Esto es algo que ya hemos visto por ejemplo en Twitter, donde al pulsar sobre la foto podemos elegir ver esta o los fleets que ha publicado, por tanto es una opción bastante parecida en cualquier caso.

Esta función como es habitual se ha encontrado en la versión beta de Android, concretamente la 2.21.17.5. Y como también es ya norma, se encuentra oculta. Por tanto habrá que esperar aún semanas para que llegue al menos a los usuarios que se encuentran inmersos en la beta de la aplicación. Una nueva alternativa para ver los estados que podría responder a la necesidad por parte de WhatsApp de que estos ganen visibilidad, algo que en la actualidad parece que no es de lo que pueda presumir la app de Facebook. Y es que como os decimos, los estados no parecen precisamente ser uno de los contenidos favoritos de los usuarios de WhatsApp.

Esta misma semana hemos conocido la nueva herramienta de WhatsApp para poder trasladar los chats de un sistema operativo a otro, facilitando la tarea de cambiarse de móvil, por ejemplo desde un iPhone a un teléfono Android y viceversa. Algo que debería llegar a todos en las próximas semanas.