WhatsApp: aparece una extraña función para los archivos multimedia, ¿para qué sirve?

Hoy os contábamos que ha llegado a las versiones de escritorio y web de la app de mensajería el nuevo creador de stickers, que se estrena tanto en los PC como de los Mac. Pero antes que esta novedad, hemos conocido una curiosa información acerca de una nueva funcionalidad de WhatsApp, de lo más misteriosa, y que tan rápido como ha aparecido, ha desaparecido de WhatsApp. Y por tanto le rodea un cierto halo de misterio que nos plantea alguna que otra duda al respecto. Una funcionalidad que tiene que ver con los contenidos multimedia de la app, que en algunos casos pueden llegar a ocupar decenas de gigas en nuestros móviles.

Una opción para “migrar lo multimedia”

Eso es lo que hemos visto en la app de mensajería durante los últimos días, en una de sus actualizaciones, que nos ofrecía esta funcionalidad tan misteriosa desde dentro las opciones de la calidad de las imágenes y vídeos que enviamos. Ahora una nueva actualización de WhatsApp beta, la 2.21.24.11, ha llegado básicamente para ocultar de nuevo esta misteriosa funcionalidad en la aplicación. La funcionalidad básicamente mostraba la posibilidad de migrar el contenido multimedia de nuestra cuenta de WhatsApp.

Lamentablemente a día de hoy, incluso después de haber desaparecido de la versión beta de la app, no se sabe a ciencia cierta para qué sirve esta funcionalidad de WhatsApp. La realidad es que los usuarios que la han visto en su versión beta de WhatsApp no han podido utilizarla, porque básicamente al pulsar sobre ella no pasa nada, por lo que el misterio alrededor de esta funcionalidad es máximo. Y más después de que haya desaparecido desde la última actualización, lo que viene a decir que efectivamente no está preparada para poder funcionar correctamente.

No sabemos exactamente para qué podría servir esta funcionalidad, solo se nos ocurre que sea posible migrar el contenido multimedia de una cuenta a otra, o algo por el estilo, pero como decimos, a día de hoy es un completo misterio. Actualmente los archivos multimedia de WhatsApp son sin duda uno de los contenidos que más pueden llegar a pesar en nuestro teléfono. Un usuario medio de la app de mensajería, con un uso de la app desde hace cinco o seis años, puede llegar a pesar perfectamente o 8 o 10 gigas de espacio en el teléfono, lo que sin duda es algo mastodóntico.

Y la realidad es que muchas veces no necesitamos tantas imágenes y vídeos, pero la simple pereza por poner orden termina evitando que tomemos medidas. Quizás sea algún tipo de funcionalidad para mover el contenido multimedia desde otra cuenta de la app o entre diferentes dispositivos, por ejemplo si hemos estrenado un nuevo móvil y por alguna razón esos contenidos no se encuentran en la copia de seguridad. Sea lo que sea, no lo sabremos hasta dentro de unos días o semanas, cuando llegue una nueva actualización que añada esta característica de forma funcional. Parece un paso en falso como el que tuvo la app con las reacciones a los mensajes en forma de emojis que aparecieron fugazmente.