WhatsApp en Android Auto sufre uno de sus fallos más surrealistas

La app de mensajería no solo es un medio importante de comunicación cuando usamos nuestros smartphones, sino que también podemos usarlo en multitud de medios diferentes, también en el coche. De hecho, Android Auto, el sistema operativo de Google diseñado para los conductores, podemos escuchar los mensajes que van llegando a nuestra sala de chats, de tal forma que no tengamos que apartar la vista de la carretera para saber lo que nos están escribiendo. Ahora bien, este método está funcionando ahora de una manera inesperada, gracias a un fallo que está desembocando en situaciones surrealistas para los usuarios.

Todos los mensajes añaden una inesperada expresión

La idea es que mientras conducimos sea el coche, a través de Android Auto, quien nos lea en voz alta los mensajes de WhatsApp. Y esto sigue siendo así y no ha cambiado en absoluto. El problema es que se está reportando por cada vez más usuarios un problema bastante extraño. Y es que a todos los mensajes que reciben y que lee el sistema operativo, se les añade la expresión Oh al final. Da igual sobre lo que trate el mensaje, al final de él escuchamos esta desconcertante expresión.

Algo que no tiene ni pies ni cabeza, y que solo puede deberse desde luego a un fallo en la aplicación de mensajería y en su funcionamiento de forma aleatoria. Hay ya muchos mensajes en Reddit donde los usuarios se quejan de esta inesperada expresión en muchos de los mensajes que lee de WhatsApp, y que obviamente no contienen en su texto, por lo que es algo que ase agrega cuando se lee el mensaje.

Lo curioso es que este no está ocurriendo a todos los usuarios, y parece un error bastante aleatorio. Eso sí, en lo que no hay aleatoriedad es en la app que da el fallo, ya que hasta ahora solo se ha detectado esto en WhatsApp. Todo apunta a que el problema no es ni de WhatsApp ni de Android Auto en sí, sino que sería el asistente de Google, y su particular interpretación de los mensajes, añadiendo expresiones inexistentes, las que estarían dando problemas a los usuarios en realidad.

Los problemas se reportan desde hace semanas, aunque parece que ahora está alcanzando su punto álgido desde luego. Así que sin duda estamos ante un problema que se puede describir perfectamente como de surrealista, y que desde luego no hay nada oficial por parte de Google o de Meta, de momento solo los reportes por parte de los usuarios, que son los que están sufriendo este surrealista, y por qué no, en ciertos momentos, puede llegar a ser hasta una situación graciosa.

Sea como fuere, habrá que esperar todavía a ver si alguien se hace cargo de este fallo, ya sea para anunciar una solución en camino, o bien para ver dentro de un changelog de una futura actualización una solución a este problema. Mientras tanto, puede que en cualquier momento te topes con este problema con una cierta sonrisa. O no, dependiendo de cómo quede esa expresión al final del mensaje.