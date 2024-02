WhatsApp: ahora podrás bloquear a desconocidos desde la pantalla de bloqueo

Los mensajes no deseados son tristemente algo a la orden del día en WhatsApp, la aplicación de mensajería de Meta, que nos permite desde hace tiempo bloquearlos si no estamos seguros de qué pueden aportarnos o lo que puede haber detrás de ellos. Y los de Zuckerberg quieren que esto sea cada vez más sencillo de llevar a cabo, con novedades como las que ha anunciado hoy la propia app, que simplifica hasta el extremo el acto de bloquear a cualquier no contacto que nos escribe dentro de la app.

Bloqueo sin entrar en la app

Es sin duda lo más llamativo de esta nueva funcionalidad que hemos conocido ahora. WhatsApp lo ha anunciado en su propio canal de la aplicación, aunque no ha llegado a todas las regiones. Pero ha quedado claro que es una función que está llegando poco a poco a todos los usuarios, y que permitirá hacer mucho más sencillo el bloqueo de los diferentes remitentes de los que no estamos precisamente seguros.

Ahora es posible bloquear a ese usuario sin tan siquiera entrar en el mensaje. Si por la razón que sea, el mensaje que vemos en las notificaciones de nuestro móvil no nos convence, ahora podemos bloquear al remitente directamente desde esa notificación, sin necesidad de abrir el mensaje ni tan siquiera la app. Porque ahora cuando desplegamos la notificación podemos ver dos botones, el de responder, o directamente el de bloquear.

Esto aparecerá siempre que se trate de un mensaje que viene de alguien a quien no conocemos o que no forma parte de nuestros contactos. Al pulsar el botón de bloqueo, aparecerá una nueva ventana en la que confirmaremos si queremos bloquear a ese número de teléfono, y también si es necesario reportarlo, si hemos detectado algún tipo de comportamiento sospechoso por parte de esa persona al otro lado del chat.

Así que a partir de ahora va a ser más sencillo que nunca bloquear a esos usuarios que abusan de la aplicación para que sus mensajes no nos alteren lo más mínimo. Hay que reconocer que no es difícil bloquear a un usuario en WhatsApp, sobre todo porque cuando no lo conocemos, lo primero que vemos dentro del chat es el botón de reportar y bloquear. Pero esto representa un nuevo nivel, y nos permite bloquear y seguir a lo nuestro sin tan siquiera tener que entrar en el chato o en la aplicación.

Esto es gracias también a la evolución de los sistemas operativos móviles, que cada vez nos ofrecen más opciones para interactuar con las notificaciones del terminal. Y es que tristemente cada vez bloqueamos más mensajes, porque por alguna razón, muchos usuarios siguen intentando llevar sus estafas y mensajes fraudulentos a millones de usuarios. Es evidente que alguno de ellos terminará picando lamentablemente, pero si estas herramientas son necesarias, es porque todavía hay muchos mensajes que buscan desinformar o directamente engañarnos.

De momento no hemos recibido uno de estos mensajes desde un remitente desconocido, por lo que no hemos podido comprobar si ya está disponible, pero conociendo a WhatsApp, es posible que todavía lleve varias semanas su distribución.