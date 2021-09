WhatsApp acaba con una de sus funciones más innecesarias

La app de mensajería de Facebook veía durante el confinamiento cómo muchas aplicaciones que se habían preparado mucho mejor para las videollamadas grupales se estaban haciendo con el gran pastel en el que se estaba convirtiendo este segmento, imprescindible para poder comunicarnos con otras personas manteniendo la distancia social. Pero entonces a Facebook se le ocurrió introducir un parche en la aplicación que a muchos les pareció del todo innecesario y absolutamente prescindible. Algo que se demuestra ahora cuando WhatsApp la ha eliminado por completo, lo que tiene mucho sentido visto los acontecimientos posteriores.

Adiós a las Rooms de Messenger

Ante la competencia, sobre todo de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, que eran capaces de ofrecer videollamadas con decenas de participantes, a Facebook no se le ocurrió otra cosa para multiplicar el número de participantes en estas llamadas que añadir un simple acceso directo a las recién estrenadas Rooms de Facebook Messenger, la app de mensajería de la red social. De esta manera pasábamos de los cuatro participantes máximo de WhatsApp, a las decenas que ya nos permitían las Rooms en aquel momento. Pero por entonces ya a muchos les pareció algo sin sentido esta funcionalidad.

Ahora hemos conocido gracias a WaBetaInfo que WhatsApp está eliminando este acceso directo a Rooms, al que se podía acceder pulsando sobre el icono de clip, el de los archivos adjuntos, como si fuera un acceso directo más. Pero en el fondo no dejaba de ser un parche y un truco para que pensáramos que WhatsApp tenía algo que hacer contra esas otras plataformas especializadas en verdaderas reuniones de videollamadas multitudinarias. Rooms permitía 50 participantes, pero para usarla necesitábamos salir de WhatsApp, algo sin sentido. Ahora tanto las versiones beta de Android como de iOS están acabando con este acceso directo, que ya no aparece entre los adjuntos.

De esta manera WhatsApp da carpetazo a una de las funciones más innecesarias que hemos conocido en la época reciente de la app. Desde el principio se notaba que era un parche para algo que WhatsApp no podía abarcar, competir con esas otras apps que se estaban llevando el gato al agua durante el confinamiento para permitirnos hablar con otras personas. No tenía sentido que hubiera que salirse de la aplicación para poder acceder a estas videollamadas multitudinarias, y no poder hacerlas directamente desde ella.

Ahora WhatsApp permite videollamadas con hasta ocho personas a la vez, lo que a muchos les parece más que suficiente para poder hacer una reunión de estas características. Lo lógico desde el principio era precisamente aumentar este número de participantes desde dentro de la aplicación, sin necesidad de dejarla y cambiar a otra. Pero las prisas del momento por equipararse a sus competidores desde luego le jugaron una mala pasada a Facebook. Es de esperar que en los próximos días todos los usuarios de WhatsApp en su versión beta vean cómo desaparece este acceso directo, mientras que el resto debería hacerlo algo más tarde. Como dice la sabiduría popular, rectificar es de sabios.