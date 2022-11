Twitter prepara una amnistía para las cuentas suspendidas

Desde luego no sabemos si las cuentas de Twitter o las cifras de seguidores habrán mejorado exponencialmente en los últimos meses, pero lo que es evidente es que la llegada de Elon Musk a la red social ha supuesto todo un revulsivo mediático. No hay día en que la red social no nos brinde alguna información de actualidad de calado, o, mejor dicho, su propietario, Elon Musk, que hace uso de Twitter de manera indiscriminada para los quehaceres más variados. En este caso para nada menos que sondear la posibilidad de hacer una gran amnistía en la red social que devuelva a la actividad a miles de cuentas que a día de hoy están suspendidas.

La audiencia de Twitter ha decidido

Y es que como suele ser habitual desde que se hiciera con la plataforma, Musk ha vuelto a preguntar a sus seguidores, y por tanto un buen porcentaje de usuarios de Twitter, sobre una cuestión clave en el devenir de esta. Y es que les ha preguntado abiertamente sobre si la plataforma debería hacer una amnistía a aquellas cuentas que actualmente permanecen suspendidas, siempre que estas no hayan infringido la ley o no hayan estado involucradas en prácticas de spam agresivas. La pregunta era directa, y la respuesta de los seguidores de Musk y a la postre usuarios de la red social no se ha hecho esperar.

Y es que, a estas horas, tras más de tres millones de votos, el 72,4% de los seguidores de la cuenta de Musk están de acuerdo en que se lleve a cabo esa amnistía de cuentas. Por lo que no se ha hecho esperar la respuesta de Musk a esta decisión. Literalmente ha dicho que “La amnistía comienza la próxima semana” basándose en los deseos de los seguidores de la red social. Por tanto, es de esperar que en unos días el grueso de cuentas suspendidas en esta red social pueda volver a operar con normalidad.

Este ha sido uno de los grandes caballos de batalla de Musk en su llegada a Twitter, el que ha girado alrededor de la libertad de expresión y de esa censura encubierta de la que ha acusado al anterior equipo directivo de la red. A ojos de Musk hay muchas cuentas suspendidas que nunca lo debieran haber estado, y por tanto ahora se confirma no solo que no será tan fácil banear cuentas en la red social por motivos ideológicos, sino que además el grueso de cuentas afectadas por estas restricciones serán liberadas.

No entraremos en si los postulados de Musk son acertados o no, porque eso es algo que deben decidir los seguidores de la red social que con su mayor o menor actividad en Twitter dictarán sentencia a la larga. Pero desde luego ya son muchos escándalos y episodios desconcertantes los que hemos vivido con Twitter desde la llegada de Musk. Desde el fallido Twitter Blue, que se ha tenido que retrasar por evidentes problemas, a polémicas de todo tipo con los despidos masivos y sus nuevas exigencias a los empleados que quedan trabajando en esta red.

