Twitter, ¿hay que pagar por usar la verificación en dos pasos?

La verificación en dos pasos se ha convertido en una funcionalidad esencial de cualquier red social o plataforma. Con ella evitamos que los hackers tengan sencillo acceder a nuestras cuentas, sencillamente porque necesitarían tener nuestro teléfono de forma física para poder acceder a esos códigos de verificación. Esto es algo inherente a un gran número de plataformas y que además suele ser gratuito, no tenemos que pagar por ello. Pero eso podría cambiar para los usuarios de Twitter, que parece van a tener que abonar un dinero para poder disfrutar de una función que creemos es básica.

Solo con Twitter Blue

Y la respuesta es que sí, que va a ser necesario pagar por contar con la verificación en dos pasos de la red social. Y es que la red social ha anunciado en su blog que esta característica pasa a ser exclusiva de los usuarios de Twitter Blue, lo que quiere decir que si queremos que la verificación en dos pasos esté activa, tendremos que pagar Blue y por tanto ya no será una función gratuita, sino que estará condicionada a una suscripción mensual. Esto habría sido provocado por el creciente uso de este método por parte incluso de los hackers.

Y la restricción tiene una fecha para convertirse en realidad, y es que será a partir del próximo 20 de marzo de 2023 cuando será necesario suscribirse a Twitter Blue para poder contar con esta verificación en dos pasos. Y hablamos exclusivamente del método de verificación que se basa en los mensajes SMS, que suele ser el más habitual. Pero no así en otras variantes de esta verificación en dos pasos. De todas formas la realidad es que si no pagamos no será posible contar con esta verificación, y por tanto nuestra cuenta quedaría protegida por la red social de Elon Musk con este método.

No obstante, Twitter anima a los usuarios que no opten por suscribirse a Twitter Blue a utilizar métodos alternativos de verificación de su cuenta, como por ejemplo una app de autenticación, como pueda ser la de Google, o a través de una clave de seguridad. Por tanto, seguirá siendo posible proteger la cuenta, pero no mediante los SMS. Entendemos que detrás de esta decisión puede estar el coste que para Twitter tengan estos mensajes, que como sabéis en la mayoría de casos no son gratuitos.

Sin duda otra muestra más de que Musk ha llegado a Twitter para hacer la red social más eficiente a base de aumentar los ingresos. Aunque es evidente que se corre el peligro de que muchos usuarios dejen la red social al tener que incurrir en estos costes mensuales, que sí, nos ofrecen otras ventajas, pero que en algunos casos hasta ahora eran gratuitas. Por lo que ya sabes, si quieres verificación en dos pasos mediante SMS, te toca pagar, si usas los otros métodos alternativos, no te hará falta.