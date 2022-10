Twitter está trabajando en una nueva forma de que los usuarios controlen las menciones

Twitter sigue trabajando en su plataforma para ofrecer a sus millones de usuarios la mejor experiencia de uso. Es así que cada poco tiempo dan a conocer una nueva actualización, de las cuales muchas han sido peticiones de su público. Por ejemplo, recientemente llegó la opción para editar los mensajes publicados en esta red social de micro noticias. Pues bien, recientemente se ha descubierto que el equipo del pajarito azul está trabajando en una nueva función que permitirá a los usuarios controlar las menciones.

Según la ingeniera e investigadora Jane Manchun Wong, cuenta que esto podría suceder bien bloqueando el nombre de un usuario para que no se incluya en la mención u otorgando solo a las personas que el usuario en particular sigue para poder incluirlo en su mención. En el caso de que esta función llegue finalmente, sería un gran paso para disfrutar de una mayor privacidad. Eso sí, aunque se ha descubierto que están trabajando en ella, se desconoce la fecha en la que llegará.

Podrás elegir quién te menciona en Twitter

Twitter is working on letting you control who can mention you on Twitter pic.twitter.com/UemMCGcy70