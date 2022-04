Twitter: cómo descargar todos tus tuits de una vez

Más que nunca Twitter está en boca de todos, desde el anuncio de su compra por parte Elon Musk. Todas las miradas están puestas en los cambios que esto traerá y cómo será a partir de ahora la red social. Por lo que, si quieres guardar todos tus tweets, te contamos cómo descargar todos de una sola vez.

Descarga todas tus publicaciones en Twitter

Cuando conocemos este tipo de noticias, son muchos los que se platean abandonar la red y dejar uso de estas, bien por su poca afinidad con el comprador o por los cambios que se avecinan. Aunque en este caso por el momento, se ha podido saber que no se cerrarán cuentas, sino que además habla libertad de expresión, por lo que no debemos tener ser censurados. Pero si a pesar de ello quieres queremos guardar nuestra participación en Twitter tenemos la posibilidad de descargar todos nuestros Tweets.

Descargando un archivos con los datos de Twitter | TexnoXplora

Con esta función descargamos un archivo de datos en el que contiene un registro con todas nuestras publicaciones de modo que, aunque dejemos de usar la app podremos seguir disfrutando en privado de nuestras mejores intervenciones. Para descargar el archivo sólo tenemos que abrir Twitter y seguir los siguientes pasos:

seguir los siguientes pasos: Desde el teléfono móvil accedemos al menú de configuración pulsando sobre la foto de perfil en la esquina superior izquierda.

pulsando sobre la en la esquina superior izquierda. Una vez accedemos a este, seleccionamos “Configuración y privacidad” entre las opciones disponibles.

entre las opciones disponibles. A continuación, elegiremos “tu cuenta” para acceder a las opciones.

para acceder a las opciones. En este nuevo menú encontramos la opción “descarga un archivo de sus datos” , pulsa sobre esta para continuar.

, pulsa sobre esta para continuar. A partir de este momento, iniciamos el asistente de descarga. Lo primero que debemos hacer es introducir nuestra contraseña.

Debemos verificar nuestra identidad , para ellos Twitter enviará un código de seguridad al correo electrónico o al número de teléfono registras en nuestra cuenta, debemos elegir una de las opciones.

, para ellos Twitter enviará un código de seguridad al correo electrónico o al número de teléfono registras en nuestra cuenta, debemos elegir una de las opciones. Introduce el código se seguridad que has recibido en la pantalla requerida para seguir el proceso. Una vez introducido el código pulsa sobre “ siguiente ”.

”. Accedemos aun nuevo menú en el que tenemos la opción de acceder a los datos de Twitter y también si lo queremos a los de Periscope. Pulsa sobre “solicitar archivo”.

La descarga no se inicia de forma automática, sino que debemos esperar 24 horas a recibir una notificación en la propia app o en el correo electrónico vinculado a nuestra cuenta para tener acceso al archivo zip que contiene tu archivo de Twitter.

Descargar los datos de nuestra cuenta no supone la eliminación de está. Si queremos darnos de baja debemos seguir otros procedimientos. Esto sólo nos proporciona una copia de nuestro periplo por Twitter. Además, este proceso podemos llevarlo a cabo siempre que quedamos y poder conservar nuestra actividad independientemente de que nos bloqueen, hackeen o borremos la cuenta. Por lo que puede considerarse como una copia de seguridad por lo que pueda pasar. Aunque estamos seguros de que la llegada de Elon Musk a Twitter no supondrá grandes cambios por el momento, aunque no podemos predecir qué pasará en un futuro.