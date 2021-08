El truco de WhatsApp para ver más de una vez las fotos que desaparecen

La aplicación de mensajería que pertenece a Facebook no para de incorporar nuevas herramientas para modernizar la plataforma. Una de las últimas funciones recuerda a la novedad que supuso cuando apareció en el mercado Snapchat, otra aplicación con la que puedes enviar fotos y vídeos que se destruyen una vez abiertos.

En el vídeo te explicamos cómo acceder a un archivo de WhatsApp que, en teoría, desaparece una vez abierto. La función está disponible para fotos y vídeos que envías desde la cámara de WhatsApp, así como para los archivos que importes desde la galería. Si te envían una foto que solo se puede ver una vez, podrás distinguirlo porque aparecerá en el chat lo siguiente: “(1) Foto”.

De momento, nada te impide hacer una captura de pantalla. WhatsApp, ni siquiera avisará a la otra persona de que lo has hecho, como sí sucede en otras aplicaciones como Telegram.

Existe otra manera muy sencilla para ver más de una vez las fotos que desaparecen. Lo primero que debes hacer es iniciar sesión en WhatsApp Web. Recuerda que para ello tendrás que escanear con el móvil el código QR de la página.

Una vez dentro, comprueba que las fotos que se autodestruyen están cargadas en el chat. Antes de abrirlas, activa el modo avión en tu teléfono. Vuelve a WhatsApp Web y comprobarás que puedes abrirla más de una vez. Esto ocurre porque al no tener conectividad en el móvil, no se sincroniza con el ordenador. Por tanto, no aparecerá como abierta en el móvil hasta que vuelvas a conectar tus datos.

Enviar fotos que se eliminan una vez abiertas no garantiza al máximo que el destinatario del mensaje no pueda guardar una copia en su teléfono, así que presta atención al tipo de contenido que envías con esta nueva herramienta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Safari: Cómo configurar el navegador de iPhone para mejorar la privacidad