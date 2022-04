Triple check azul: WhatsApp niega que esta función vaya a ser incluida

Como la mayoría de aplicaciones de éxito, WhatsApp ha sabido reinventarse y añadir nuevas funcionalidades para ir amoldándose a las necesidades de sus usuarios. La plataforma de mensajería instantánea de Meta, empresa matriz de Facebook, nos sorprendía hace ya unos años con la inclusión del doble check azul, un elemento cuya utilidad conoce cualquier usuario de la app: nos avisa del momento en que nuestro interlocutor ha leído nuestros mensajes.

En los últimos meses, un nuevo rumor recorría las redes sociales y Tecnoxplora se hacía eco de él: ¿Iba Meta a incorporar un tercer check azul? Según esa información falsa, el símbolo aparecería cuando alguno de nuestros contactos realizase una captura de pantalla a nuestra conversación privada. De este modo, podríamos saber si uno de nuestros mensajes había sido compartido con un tercero. Un avance en materia de privacidad y ciberseguridad que podría traer consigo una gran polémica.

Sin embargo, la popular aplicación de mensajería ha desmentido estas informaciones. "Esta función no es cierta", explicaron desde la plataforma WhatsApp acerca del triple check azul a 'Maldita.es'. Asimismo, la web, especializada en desmentir bulos, también preguntó a los servicios de la aplicación acerca de incluir en un futuro este nuevo elemento. Sin embargo, desde WhatsApp les comunicaron que no tenían "más información al respecto".

Por lo tanto, no debemos esperar que esta novedad sea incluida próximamente por la versión beta de WhatsApp, una versión alternativa de la aplicación para poder probar antes que el público general todas las novedades que se van incorporando al servicio de mensajería.

Tipos de checks que tiene WhatsApp

Con tantas opciones de check diferentes, a veces resulta complicado entender en qué estado se encuentra realmente nuestro mensaje enviado. Si quieres salir de dudas, te aclaramos todos los estados posibles de los mensajes de WhastApp:

Check gris simple: El mensaje ha sido enviado, pero no ha sido recibido por el dispositivo de destino. Es probable que en el momento la otra persona tenga el teléfono apagado, no tenga servicio de datos o no se encuentre conectado a Internet.

Doble check gris: El mensaje se ha enviado y se ha recibido correctamente. Aún está pendiente de lectura por parte del destinatario.

Doble check azul: El mensaje se ha enviado, se ha recibido y se ha visto. Se trata de una confirmación de lectura.

Triple check azul: Una vez esta función esté disponible, indicará que uno de nuestros mensajes enviados ha sido copiado mediante una captura de pantalla.

Cabe destacar que existe la posibilidad de ocultar totalmente el doble check azul. A través de la configuración de privacidad de la aplicación, puedes deshabilitar esta funcionalidad para que nadie sepa exactamente si has leído un mensaje o cuándo fue la última vez que te conectaste, entre otros datos.

* Esta publicación incluye una rectificación del texto anterior, donde se exponía la posibilidad de que un tercer check de Whatsapp fuera a ser incluido en futuras actualizaciones de la app de Meta. Incluimos, como explicamos a lo largo del texto, la confirmación de Maldita.es con la empresa propietaria de Facebook de que se trata simplemente de un bulo.

