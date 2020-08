TikTok ha recopilado datos de nuestros móviles Android desde hace más de un año

La red social del momento también es la más perseguida por las autoridades estadounidenses, hasta el punto de haber sido vetada también, básicamente por todas las sospechas que hay sobre la seguridad y las puertas traseras que podría estar utilizando para hacerse con datos de los usuarios, como vamos a conocer ahora. Aunque el gran miedo al que aducen las administraciones norteamericanas es al posible control de la app por parte del gobierno chino, en lo que parece una extensión de las mismas razones por las que se ha vetado también a Huawei. Ahora se ha conocido precisamente que TikTok ha estado recopilando datos de sus usuarios en móviles Android gracias a una brecha de seguridad ya conocida.

Se han hecho con nuestra dirección MAC, un identificador único

Es una información del The Wall Street Journal donde se asegura que TikTok ha estado recopilando las direcciones MAC de sus usuarios en móviles Android, algo que viola claramente la política de privacidad de Google en su sistema operativo móvil. Aunque parezca una información sin más, la dirección MAC es un identificador único de nuestros smartphones, algo así como un número de serie en la red, que lo identifica y diferencia de otros dispositivos en activo. Mientras que Apple dejó de facilitar la dirección MAC a las apps, Google lo hizo a partir de 2015. Por lo que es una gran anomalía el hecho de que una app como TikTok a día de hoy sea capaz de hacerlo.

TikTok | Photo by Kon Karampelas on Unsplash

TikTok había presumido en los últimos meses de ser una app que recopilaba muy pocos datos de sus usuarios, menos que otras redes sociales, pero ahora se ha demostrado que no era así y que la dirección MAC del terminal formaba parte de esa recopilación de datos. Desde TikTok han asegurado que su app ya no recopila esta información, pero es evidente que lo han hecho durante estos 15 meses, y por tanto el daño ya estaría hecho con todos los usuarios Android de la red social más popular del momento.

Un rastreo voluntario

Según el informe del WSJ parece que el rastreo del MAC de los dispositivos no ha sido algo casual o accidental por parte de TikTok. Porque no solo utilizó un exploit de Android que no había sido parcheado por Google, sino que además había integró una capa adicional de cifrado para evitar que se detectara por parte de terceros que estaban recopilando las direcciones MAC de los usuarios en móviles Android. Aunque lógicamente la culpa de recopilar los datos es principalmente de TikTok, Google también tiene su parte de ella.

Ya que hay un exploit, una brecha de seguridad, activa desde hace tiempo, que Google conoce y que no ha resuelto. Esto ha permitido que cientos de apps hayan podido acceder a la dirección MAC de los dispositivos de sus usuarios como ha ocurrido con TikTok. Algo que desde luego no le viene nada bien a TikTok, que ahora está luchando por mejorar su imagen tras el veto de la administración Trump a sus operaciones en Estados Unidos.