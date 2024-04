TikTok Lite ya no paga por ver vídeos, Bytedance da marcha atrás ante las advertencias de Europa

Sin duda había sido una de las sensaciones de los últimos días, la llegada a España de TikTok Lite, una nueva variante de la red social que pagaba a los usuarios en forma de recompensas por ver vídeos, iniciar sesión, compartir los contenidos con los amigos, y, en definitiva, pagarnos cuanto más utilicemos la aplicación. Algo que hizo saltar las alarmas en la Unión Europea de inmediato. Y el resultado ha sido el que conocemos ahora, no la retirada de la aplicación, pero sí de las recompensas por utilizarla, que al fin y al cabo era lo que suscitaba el interés de los usuarios.

Tiktok corta de raíz cualquier riesgo de multa, al menos de momento

Reuters informaba ayer de que un portavoz de TikTok había confirmado que habían enviado un informe a la Comisión Europea para aportar información acerca del programa de recompensas de TikTok Lite, que tanta inquietud había despertado desde su puesta de largo. Ahora sabemos que TikTok no ha esperado a las autoridades europeas, y ha suspendido de manera voluntaria el programa de recompensas a la espera de conocer las exigencias de los legisladores.

Las autoridades europeas están muy preocupadas por el impacto que pueda tener una aplicación como esta, y sobre todo el programa de recompensas, en los usuarios más vulnerables, como son los más jóvenes. El plazo dado por Europa a Bytedance para tomar medidas y explicar el fondo de esta nueva aplicación acababa ayer, y ante una inminente multa, los chinos han preferido pasar a la acción y quitarse de problemas suspendiendo el que es sin duda el mayor punto de fricción.

La propia compañía ha emitido un comunicado en X donde ha dicho que siempre buscan comprometerse con la Comisión europea y los demás reguladores. Y que han decidido suspender voluntariamente el programa de recompensas de TikTok Lite mientras abordan las preocupaciones que se han planteado alrededor de esta aplicación. Ahora la pelota está en el tejado de la Comisión Europea, que está valorando si el lanzamiento de TikTok Lite ha sido conforme a la Ley de Servicios Digitales.

No es el único frente en el que TikTok está pasando por importantes problemas, ya que en Estados Unidos cada vez está más la prohibición de TikTok, algo que se produciría dentro de los próximos nueve meses, si es que la división que opera en aquel país no pasa a ser propiedad de una empresa estadounidense. La ley ha sido aprobada ya en el Senado, por lo que es evidente que no se trata de un farol, sino de una amenaza real para la red social china, que o se americaniza, o no podrá seguir funcionando en uno de sus mercados más potentes.

Si la red social no es vendida a inversores estadounidenses, dejará de estar disponible en aquel país. Sin duda un momento difícil para la red social, que a pesar de todo sigue siendo la más popular en todo el mundo.