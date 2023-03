TikTok estrena nuevas herramientas para no "engancharse" a sus vídeos

Es una de las rede sociales del momento, seguramente la que tiene un mejor porvenir, por aquello de que es la preferida por los más jóvenes no solo para pasar un rato divertido, sino para otros muchos menesteres que no tienen que ver solo con el ocio. Esto, como os podéis imaginar, a veces puede ser un foco de adicciones, como ocurre con otras redes sociales. Por eso TikTok acaba de anunciar que tiene nuevas funciones destinadas a limitar el tiempo que pasamos dentro de la red social, y también para que este tiempo sea lo más saludable posible, algo que no siempre es posible.

Nuevas funciones saludables

Así podemos describir las novedades que llegan ahora a TikTok y que han sido anunciadas por la propia red social. Estas han sido creadas para que seamos más conscientes del tiempo que pasamos en ella, y por tanto controlar que esto no se nos vaya de las manos, o que por ejemplo pueda suponer un problema para nuestra relación con otras personas, sobre todo entre los adolescentes y a nivel de familia. Esas novedades son las siguientes:

Las nuevas funciones de TikTok | TikTok

Nuevos límites de tiempo de pantalla. Estos ahora son personalizables, por lo que el tutor, o los padres, podrá asignar un tiempo de pantalla determinado para el menor, incluso personalizable por día de la semana. Por lo que dependiendo de este día será posible ver más o menos horas TikTok en sus dispositivos. Por tanto, se pueden adaptar los horarios a las diferentes épocas del año, cuando hay vacaciones o cuando ya estamos metidos en la vorágine del día a día.

También se estrena un nuevo panel de tiempo de pantalla. Este nos muestra una serie de estadísticas que nos dicen mucho acerca de la manera en que utilizamos Tiktok en nuestro día a día, también en el caso de las personas tuteladas. Podemos ver con esta función resúmenes del tiempo pasado dentro de la red social, que son precisamente una de las temáticas que según la red social más se discuten a nivel familiar. Ya que son estos resúmenes los que dan argumentos a los tutores para poder limitar la actividad y corregir los permisos otorgados en base a la actividad del tutelado. Y es que es recomendable hacer un uso limitado y saludable de la red social, y eso pasa por menos horas delante de la pantalla del teléfono.

Notificaciones silenciadas. Por último, TikTok ha anunciado una nueva funcionalidad para poder limitar las notificaciones que recibimos de TikTok. De esta manera los padres pueden limitar ahora las notificaciones añadiendo rangos de tiempo. Esto quiere decir que podemos silenciar las notificaciones dentro de la red social en un determinado intervalo de horas. Ahora mismo las cuentas de usuarios de entre 13 y 1 años no reciben más notificaciones a partir de las 21 horas, mientras que las cuentas de usuarios de entre 16 y 17 años ven cómo se desactivan a partid de las 22 horas. Unas funciones que ya están llegando a todos los usuarios, y que sin duda van a mejorar y mucho el control del uso de la red social por parte de los más jóvenes.