Threads por fin acaba con su limitación más absurda

Hay que reconocer que el estreno de esta red social de Meta fue de lo más sorprendente que hemos conocido en muchos años, de hecho, pulverizó todos los récords de usuarios activos conocidos hasta entonces, pero en apenas dos o tres semanas estos cayeron en picado. Ahora Meta se encuentra inmersa en el desarrollo de esta aplicación para ofrecer más mejoras, y sobre todo hacerla mucho más atractiva para sus potenciales usuarios. Y ahora por fin ha acabado con una de las limitaciones más inexplicables con la que contaba, seguro que lo vas a agradecer.

Te podrás marchar de Threads sin ataduras

Uno de los aspectos más inexplicables de Threads no es que tuvieras que contar con una cuenta de Instagram para darte de alta como usuario, sino que cuando querías dejar la red social, debías no solo salir de Threads, sino también de Instagram, perdiendo para siempre tu cuenta en esta red social. Algo que lógicamente ha evitado que muchos hayan echado el cierre a su presencia en la nueva red social de Meta, ya que lo último que quieren es renunciar a su presencia en Instagram. Pues bien, eso por fin se ha acabado.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.threads.net/@mosseri/post/Czmfy17SDfl||| Publicado por @mosseri Ver en Threads ]]

Ha sido el propio máximo responsable de Instagram, Adam Mosseri, quien ha desvelado en un hilo de Threads esta buena nueva. Y es que podrás desactivar tu perfil en la red social sin tener que afectar a tu presencia en el resto de redes de Meta. En la imagen compartida, podemos ver por fin que la desactivación de la cuenta de Threads, o su borrado, solo afectará a esta red social, y que en este caso nuestra cuenta de Instagram permanecerá intacta.

No sabemos si inicialmente la decisión de Meta de unir de esta forma la suerte de ambas redes sociales ya no está correlacionada y pueden subsistir en ecosistemas diferentes. Para poder cerrar tu cuenta de Threads de manera independiente, deberás hacer lo siguiente:

Acceder a la configuración

Selecciona cuenta

Pulsar sobre eliminar o desactivar perfil

Dependiendo de lo que elijas, obviamente lo que ocurrirá es que o bien el perfil entra en una especie de hibernación de la que no saldrá hasta que nosotros lo decidamos, o directamente desaparecerá y será completamente borrada, sin necesidad de que nuestra cuenta de Instagram siga la misma suerte. Estamos seguros que no serán pocos los usuarios que darán este paso, toda vez que se ha demostrado que esta nueva red social no es precisamente lo que muchos esperaban.

Para poder competir con Twitter de tú a tú le queda mucho camino, y hoy en día tiene muchísimas carencias que no la hacen atractiva para muchos. Además, nos da la sensación de que entrar en Threads es hacerlo en nuestro Instagram, pero con un toque a Twitter. De ahí que Meta necesite ser más eficiente que nunca a la hora de implementar mejoras, con el objetivo de dotar de personalidad propia a esta red social, de lo contrario le auguramos un destino fatal.