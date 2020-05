WhatsApp tiene en Telegram a su principal amenaza, sobre todo tras los crecientes problemas de caídas de los servidores de Facebook, que han visto cómo la app se ha “caído” en numerosas ocasiones en los últimos meses. Cada vez que se produce uno de estos episodios con muchos los usuarios que miran hacia otro lado para empezar a utilizar otra app de mensajería como alternativa. Y esa alternativa suele ser Instagram, una app que está ganando mucho terreno, aunque sigue muy lejos de la de Facebook. Hoy os contamos cómo permitir solo a las personas que nosotros queramos saber si estamos en línea en la aplicación.

Solo podrá saberlo quien tú quieras

Lo que os contamos hoy es cómo poder elegir a las personas que pueden saber cuándo estamos en línea. Es uno de los ajustes clave de toda app de mensajería, la de poder saber si la persona que está al otro lado del chat está en ese momento conectada o no. Eso se puede saber porque junto al nombre de esa persona podemos ver si está en línea en ese momento o la última hora en la que se conectó al chat. Pues bien, esta información por defecto está disponible para todos los usuarios sin restricciones, pero nosotros podemos añadirlas y limitar qué personas pueden acceder a esa información que en muchos casos puede que no queramos desvelar.

Limitando quién ve si estamos en línea | Tecnoxplora

Para ello podemos acceder a los ajustes de la aplicación, donde podemos encontrar unas funciones orientadas precisamente a permitir que los usuarios puedan acceder a esta información. Lo que debemos hacer es lo siguiente:

Entra en los ajustes

Selecciona “privacidad y seguridad”

Ahora selecciona “última vez y en línea”

Entraremos en un menú donde podemos seleccionar quiénes pueden acceder a esta información de nuestra cuenta. Dentro podemos seleccionar si a esta información pueden acceder Todos los usuarios, sólo nuestros contactos o Nadie. Sin duda lo más recomendable es al menos un punto medio, que sean nuestros contactos los que puedan acceder a la información de si estamos en línea o cuándo nos conectamos por última vez.

Medida recíproca

Aunque como ocurre en el caso de WhatsApp, si activas esta función no vas a poder ver tampoco si las personas a las que has bloqueado están en línea o cuándo se han conectado por última vez. Esto es algo lógico, ya que, si a los demás les impedimos ver esta información, al revés debe ser exactamente igual. Así que cuando vayas a activar esta función debes tener en cuenta que tendrá consecuencias.

Es una función básica que debemos controlar para poder ser dueños de nuestra privacidad tanto en Telegram como en el caso de otras apps de mensajería. Este es un ajuste que no siempre debe ser utilizado de la misma forma, ya que con el tiempo las relaciones van cambiando, y puede que a una persona con la que no tienes problema, en un momento dado, o en un día determinado no quieres que sepa esos datos sobre tu actividad en Telegram. Siempre tienes la opción de adaptar este ajuste a la evolución de tus relaciones sociales.