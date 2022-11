La suscripción Blue de Twitter aumenta su precio

Desde luego no ha podido ser más movida la llegada de Elon Musk a Twitter, tras haber comprado la red social por 44.000 millones de dólares. Se puede decir que ha entrado como un elefante en una cacharrería, poniendo patas arriba los cimientos de la red social, desde el equipo directivo al que ha despedido, a la mitad de la plantilla que ha corrido la misma suerte. Pero también por cambios sonados en la red, como la necesidad de pagar una cuota mensual por tener el “check de verificación azul” en la cuenta. Algo que ahora tiene ya un precio definitivo, tal y como se ha podido comprobar en las últimas horas.

Nuevas condiciones

Y es que estos cambios han sido advertidos por el sitio de XDA Developers, especializado en analizar software para móviles. Estos han podido advertir en las novedades de la red social un sutil cambio, que muchos ya esperaban, pero que ahora es oficial. Y es que el servicio de suscripción de Twitter, que ya estaba activo desde hace varios meses, ahora sube de precio. Y lo hace desde los 4,99 dólares que costaba hasta los 7,99 dólares al mes. Por tanto, estamos hablando de un precio que prácticamente dobla al actual, aunque dentro de esta suscripción tienen cabida importantes características para los usuarios de la red social.

Concretamente esta novedad se ha dejado ven en el glosario de nuevas características de la última actualización de Twitter en la App Store de iOS. Y es que actualmente la propia web de twitter no muestra los nuevos precios de la suscripción Blue, algo que sí hace este texto de la aplicación en iOS. De todas formas, parece que este cambio todavía está en pleno proceso, porque, aunque aparezca este nuevo precio en la descripción, todavía es posible suscribirse a Twitter Blue por el precio de 4,99 dólares mensuales. Imaginamos que es algo que está en pleno proceso de cambio ahora mismo, y que por tanto debería consolidarse en las próximas horas en todas sus vertientes.

Es algo que ha querido aclarar Esther Crawford, una de las dirigentes de Twitter, que ha recordado que la red social está haciendo pruebas en tiempo real, por lo que tiene sentido que veamos estos cambios en ciertas partes que no se han terminado de asentar en otras dentro de la red social. Al fin y al cabo, tiene sentido que Twitter Blue suba de precio, no en vano vamos a poder disfrutar de importantes mejoras respecto del actual modelo de suscripción. Sobre todo, el poder contar con una cuenta verificada, con el “check azul” aunque habrá otras novedades importantes. Como menos publicidad, acceso prioritario en las respuestas, vídeos más largos en las publicaciones, mejor búsqueda y menciones también mejoradas.

Es verdad que se ha creado un gran revuelo por la intención de Elon Musk de cobrar por la verificación de las cuentas, pero como en otras muchas plataformas online, hay que recordar que a diario hay funciones que se usan de forma masiva que finalmente pasan a ser de pago, recordemos el caso de Google Fotos y el almacenamiento, o Telegram y Snapchat con sus servicios Premium. Por lo que no es algo que no hayamos visto antes en redes sociales, ni mucho menos. Recordemos que Twitter Blue todavía no está disponible en España, veremos cómo se cristalizan aquí estas novedades.

