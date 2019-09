La red social, a pesar de que muchas veces la han dado por muerta, sigue teniendo una buena legión de seguidores que la utilizan todos los días. La app ha sido sin duda la más copiadas en estos últimos años por otras redes sociales de Facebook, como Instagram, Messenger e incluso WhatsApp. A pesar de ello sigue innovando y lanzando nuevos modos para compartir contenidos generados por nuestro móvil. A estos se unen ahora los selfies en 3D, que aprovechan las nuevas capacidades tridimensionales de nuestros móviles para poder generar este tipo de imágenes. En el vídeo adjunto podemos ver de una manera bastante gráfica cómo funcionan estos.

Imágenes en tres dimensiones

Es el principal aliciente de este nuevo modo o filtro de Snapchat, que nos permite crear snaps en forma de selfie de tres dimensiones. Las cámaras de frontales de algunos móviles, como los iPhone X o posteriores de la firma de la manzana, pueden escanear en 3D el rostro de sus propietarios para identificarlos cuando van a desbloquearlo. Ese mismo principio es el que se utiliza a la hora de generar estos snaps en tres dimensiones. Se trata de una modalidad de selfie que a posteriori se puede disfrutar de una manera bastante novedosa respecto de otras redes sociales. Una vez que nos hemos hecho el Snap 3D, lo divertido viene después.

Ya que además de los habituales filtros que se pueden añadir a cada selfie, gracias a la realidad aumentada, podemos ver al protagonista de la foto en tres dimensiones. Esto quiere decir que si deslizamos los dedos de un lado a otro de la pantalla, el rostro del protagonista se puede ver desde diferentes perspectivas, aunque eso sí, tampoco demasiado diferentes entre sí. Puede que los rostros se muevan solo unos centímetros, pero son suficientes para generar esas sensación 3D. Además todo el artificio de realidad aumentada de Snapchat que coloquemos en nuestra cara también se podrá visualizar en tres dimensiones en tiempo real.

De esta manera podemos disfrutar de unos selfies completamente novedosos, con un efecto que sin duda le da un toque más creativo a nuestras fotos. Para poder hacer estos selfies, solo tenemos que pulsar sobre la flecha que aparece debajo del botón del flash, entonces veremos un nuevo icono de 3D, que será con el que podremos tomar este tipo de selfies en tres dimensiones. De momento esta función solo es compatible con los iPhone X o modelos posteriores de iPhone que integran el Face ID.

Esto no impide que una persona que reciba uno de estos selfies 3D en otro móvil que no tenga Face ID pueda verlos en tres dimensiones. Por tanto es un contenido que aunque solo podrán hacer unos pocos de momento, podrá ser disfrutado por todos absolutamente. No tenemos duda de que va a ser un contenido muy popular dentro de Snapchat, que sigue demostrando que en lo que se refiere a filtros y modos de fotografía, va por delante de sus competidores.