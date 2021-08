Smart Switch, la nueva herramienta de WhatsApp para mover chats entre iOS y Android

Hace meses que veníamos conociendo informaciones acerca del lanzamiento de una nueva herramienta por parte de WhatsApp para poder importar nuestras conversaciones entre los móviles con iOS y Android. Aunque ahora tenemos la opción de importar las conversaciones desde una copia de seguridad en la nube, la nueva herramienta que ha presentado WhatsApp en el evento Unpacked de Samsung es más sofisticada y nos ofrece mejores características. Esta nueva herramienta permite contar con una manera diferente y más sencilla de poder mover nuestros chats cuando estrenamos un móvil de otro sistema operativo.

Ahora puedes mover tus chats de iOS a Android y viceversa

Mientras que los competidores de WhatsApp cuentan con un almacenamiento de los chats en la nube, aunque no se tenga activada una copia de seguridad, la realidad es que en el caso de WhatsApp no es así. Ya que los mensajes están cifrados de extremo a extremo, y se almacenan localmente en el teléfono si no tenemos una copia en la nube activada. Hasta ahora cuando estrenábamos un móvil de otro sistema operativo, los chats no se podían mudar automáticamente. Esta función se ha presentado precisamente en el evento de Samsung, ya que lo que se busca es hacer más sencilla la transición de un iPhone a uno de los nuevos móviles de los coreanos.

La nueva herramienta de WhatsApp | WhatsApp

Aunque más adelante estará disponible esta herramienta para los móviles Android, importando los chats desde iOS. Mientras que más adelante los usuarios de iOS podrán hacer uso de esta herramienta para poder importar los chats cuando vengan desde un móvil Android. WhatsApp ha resumido esta nueva función con el siguiente mensaje “Tus mensajes de WhatsApp te pertenecen. Es por eso que se almacenan en su teléfono de forma predeterminada, y no son accesibles en la nube como muchos otros servicios de mensajería. Estamos entusiasmados por primera vez de facilitar a las personas la transferencia segura de su historial de WhatsApp de un sistema operativo a otro. Esta ha sido una de nuestras características más solicitadas a los usuarios durante años y trabajamos junto con los fabricantes de sistemas operativos y dispositivos para resolverlo”

Por otro lado Samsung también ha relacionado esta nueva función con sus nuevos teléfonos plegables, siendo una característica que puede ser esencial para facilitar el cambio "Si está actualizando a un plegable, Smart Switch hace que sea fácil mantener sus aplicaciones y recuerdos a los que está acostumbrado. Y ahora, eso incluye sus mensajes. Por primera vez en cualquier teléfono inteligente Android, ahora puede transferir de forma segura toda su experiencia de WhatsApp, incluidas sus conversaciones y fotos en curso, desde su antiguo iPhone a su nuevo teléfono Galaxy"

Con esta herramienta se pasarán los mensajes de un móvil Android a un iPhone o viceversa de forma física. Por lo que se copiarán los mensajes en el móvil de destino con la mayor seguridad, al incorporar las claves de cifrado para que todo siga siendo igual de seguro e inexpugnable de cara a los hackers. Una función que sin duda aporta certidumbre a todos esos usuarios que se plantean un cambio de sistema operativo, pero que no se atreven a hacerlo por toda la logística que hay detrás.