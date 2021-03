Signal: qué es y para qué sirve la función de remitente confidencial

En los últimos meses se está viviendo un auténtico terremoto en las redes sociales y sobre todo en las apps de mensajería. Sobre todo cuando hablamos de WhatsApp y las consecuencias que le han traído sus nuevas condiciones de uso, que casi nadie está dispuesto a aceptar. Esto ha provocado que muchos usuarios habituales de la app hayan buscado cobijo por ejemplo en apps de mensajería como Telegram o Signal. Esta última además siempre ha sido muy valorada por su seguridad, algo que demuestra con funciones como las que os explicamos ahora, el modo de remitente confidencial.

¿Para qué sirve este modo?

Pues bien, Signal es considerada una de las apps más seguras para chatear con otras personas, y lo es por funciones como la de “remitente confidencial” que nos permite contar con una capa de seguridad adicional que no solo cifra los datos de los mensajes, sino que también lo hace con la información del remitente. Normalmente todos los mensajes que se envían en Signal están cifrados. Eso quiere decir que tan siquiera la plataforma es capaz de leer esos mensajes, ya que llevan una clave de cifrado que solo pueden utilizar quien envía o recibe el mensaje. Por tanto, si los hackers acceden a los servidores de Signal, no van a poder acceder a nuestros mensajes porque es imposible leerlos.

Remitente confidencial | Tecnoxplora

Pero hay una información que sí que podrían leer en el caso de acceder a los servidores de la app de mensajería. Hablamos de los datos del remitente. En el caso de uno de estos ataques los hackers sí que podrían tener acceso a esa información. Pues bien, con esta característica no solo se cifran los mensajes, sino también los datos sobre su remitente. Por tanto una vez que se activa esta funcionalidad, los mensajes no podrán ser descifrados por los hackers, tan siquiera la información de quien los ha enviado. Lo bueno de este modo es que a pesar de que activemos esta función, el receptor del mensaje sí que va a poder ver quién es el remitente de este. Por tanto es posible ocultar estos datos para los hackers, pero no para la persona que recibe el mensaje que seguirá sabiendo que lo hemos enviado nosotros.

¿Cómo se activa este modo?

Pues es algo bastante sencillo, ya que la función se encuentra alojada en los ajustes de privacidad de Signal. Esta la podemos encontrar de la siguiente forma:

Accede a los ajustes de Signal

Pulsa sobre “Privacidad”

Muévete hasta “Remitente confidencial”

Activa mostrar indicadores

Una vez que lo activemos podremos comprobar cómo los mensajes están protegidos de esta forma al pulsar sobre la información de cada mensaje. En el caso de estar activo, veremos junto a la foto de perfil de la persona que ha enviado el mensaje el icono de este modo activado. De esa forma sabremos que los remitentes no están siendo guardados. Debajo de la función principal podemos activar la función “Permitir de cualquiera” que permite utilizar esta función incluso con interlocutores que no son nuestros contactos.