¿No sabes cuántos mensajes de WhatsApp tienes sin leer? Ahora es más sencillo que nunca

La aplicación de mensajería de Meta sigue introduciendo interesantes mejoras para hacer más sencillo el control de la app, y sobre todo que seamos conscientes de hasta qué punto tenemos controlada la situación en nuestros chats. Y la realidad es que hoy en día es bastante difícil saber cuántos mensajes tenemos todavía sin leer entre los chats que tenemos activos. Algo que dentro de poco será mucho más sencillo, si la función que acaba de estrenar WhatsApp se expande al resto de usuarios.

Nuevo contador de mensajes

Como viene siendo habitual, ha sido desde el sitio web de WabetaInfo, donde han podido acceder a esta nueva funcionalidad de WhatsApp. Básicamente, nos permite saber el número exacto de mensajes que tenemos por leer, y además de manera totalmente pormenorizada. Concretamente, como se puede ver en la imagen que han compartido, veremos un contador de mensajes no leídos en las diferentes tarjetas asociadas a la búsqueda.

Como sabéis, al hacer una búsqueda, podemos ver diferentes tarjetas en forma de filtro, que nos permiten seleccionar los mensajes basándose en diferentes criterios. En este caso, como podemos ver en la captura de pantalla, se puede apreciar que hay seis mensajes no leídos, dentro de la tarjeta de no leídos, y que también hay otros cinco mensajes no leídos dentro de la pestaña de grupos.

De esta manera podemos saltar directamente a esos mensajes que no hemos leído previamente, y así evitar perdernos entre todos ellos sin saber a ciencia cierta cuáles han sido leídos y cuáles no. Será por tanto una forma rápida y sencilla de conocer en todo momento cuáles son los mensajes que nos quedan todavía por leer. Esta funcionalidad se ha dejado ver de momento en la versión 2.25.2.4 de la beta de WhatsApp. Y a diferencia de otras ocasiones no parece oculta, sino que algunos usuarios ya han podido experimentarla directamente en sus chats.

Nosotros hemos actualizado a la misma versión, pero de momento no hemos podido ver ningún conteo de este tipo, incluso actualizando a esta última versión. Esta función sobre todo está orientada a empresas, que tienen que gestionar multitud de mensajes, a veces cientos o miles, y sin este tipo de herramientas sería imposible poder encontrar qué clientes les han escrito y a cuáles no han respondido.

Una funcionalidad que, por tanto, debería llegar a todos los usuarios a lo largo de las próximas semanas, una vez que la versión estable reciba esta novedad. Una función que sin duda mejorará uno de los aspectos esenciales de la app de mensajería, como son los filtros de búsqueda, que habitualmente usamos para encontrar mensajes de todo tipo. En la captura de pantalla también se puede ver que la aplicación está implementando en algunos casos la IA de Meta.

De hecho, podemos ver perfectamente que hay una barra donde podemos escribir preguntas a esta IA, que está disponible de momento solo en algunos países y regiones. Una funcionalidad que todavía va a tardar en llegar a todos los usuarios, sobre todo por las potentes regulaciones a las que estarán sujetas estas IA en regiones como la europea.