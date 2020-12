¿No recuerdas a quién has bloqueado en Telegram? Así puedes saberlo

Telegram es una de las mejores apps para chatear desde nuestros móviles. Ha ganado mucha popularidad con las diferentes caídas que ha sufrido WhatsApp en los últimos años. Y también por supuesto porque es una app mucho más completa en diferentes aspectos que la de Facebook. Aunque hay otras funciones que ya tenemos presentes en WhatsApp, como la que os contamos hoy, y que nos permite acceder a los contactos que tenemos bloqueados. Te contamos la manera de poder comprobar esta información y saber a quién hemos podido bloquear en el pasado, una información que es muy valiosa en algunas ocasiones, y que se nos puede olvidar algunas veces.

Accede al listado de contactos bloqueados

No hace falta estar todos los días bloqueando contactos de Telegram para que se nos pueda olvidar quién ha corrido esa suerte en nuestra agenda. Algo de lo que nos solemos dar cuenta cuando estos nos advierten de que no nos han podido enviar un mensaje o llamar. Y de lo que nos damos cuenta cuando no podemos interactuar con ellos. En esos casos lo mejor es comprobar de vez en cuando las personas que hemos bloqueado en el pasado. Hay muchas razones por las que podríamos querer bloquear a un contacto, y por supuesto no vamos a entrar a valorarlas, pero puede ocurrir que si lo hemos hecho hace mucho tiempo, se nos olvide.

Accediendo a los bloqueados de WhatsApp | Tecnoxplora

Para evitarlo puedes hacer lo siguiente:

Abre Telegram

Pulsa sobre las tres rayas horizontales en la parte superior izquierda de la pantalla

Selecciona “Ajustes”

Pulsa sobre “Privacidad y seguridad”

Accede a “Bloqueados”

Una vez dentro podemos ver un listado de todos los contactos que están bloqueados en nuestra cuenta de Telegram, algo que incluso podría sorprenderte conocer. Dentro de este menú podemos acceder a cada uno de los contactos bloqueados, que por defecto tienen las notificaciones desactivadas. Pulsando sobre ellos podemos elegir activarlas de nuevo. Si queremos desbloquear a uno de estos contactos solo tenemos que pulsar sobre los tres puntos verticales que hay a la derecha de cada uno de los contactos bloqueados. Pulsando sobre el botón desbloquear los sacará de esta sección de tu Telegram.

Por tanto podemos consultar fácilmente cuáles son los contactos que están vetados en nuestra cuenta de Telegram y poner orden si es necesario, si entendemos que algunos de ellos ya no se merecen este tipo de tratamiento. Una app de Telegram que nos ofrece cada vez más funciones que no encontramos en WhatsApp, aunque este no sea el caso. Desde esta misma sección podemos añadir nuevos bloqueados, pulsando sobre el botón de “Bloquear” en la parte superior de la pantalla dentro de las sección de bloqueados. Así que si os encontráis en esta situación con Telegram, y tenéis sospechas de alguien bloqueado que no recordáis, podéis siempre consultarlo aquí fácilmente.