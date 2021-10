¿Qué ha provocado la masiva caída de WhatsApp, Facebook e Instagram?

Sin duda ayer Facebook vivió su particular lunes negro, con una caída masiva de sus servicios a nivel mundial. Pasadas las 17:30 horas los usuarios de sus apps, plataformas y redes comenzaban a tener problemas importantes, ya que era imposible enviar o recibir mensajes, o conectarse a las redes o acceder a las páginas web de cada servicio. Si intentábamos utilizar WhatsApp Web no se generaban códigos QR para poder acceder, y por supuesto al intentar entrar en la web de Facebook o Instagram recibíamos un error por respuesta. Ahora bien, muchos nos preguntamos qué ha podido pasar para que este problema se extendiera por más de seis horas, cuando anteriormente no habían pasado de una o dos de caída.

Un error humano estaría detrás

Facebook ha hecho hoy un comunicado en el que ha explicado qué es lo que ha ocurrido. Lo ha querido hacer de la manera más sencilla, para que la podamos entender todos aquellos que no somos expertos en la materia. La explicación de Facebook es la siguiente “Nuestros equipos de ingeniería han descubierto que los cambios de configuración en los enrutadores troncales que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos causaron problemas que interrumpieron la comunicación. Esta interrupción en el tráfico de red tuvo un efecto en cascada en la forma en que nuestros centros de datos se comunican, deteniendo nuestros servicios”.

Por tanto y aparentemente, de manera oficial, un fallo a la hora de realizar estas labores de mantenimiento dio como resultado algo que dicho así es bastante chocante, porque Facebook se borró a sí mismo, por decirlo de alguna manera. En la tarde de ayer hubo muchos mensajes en las redes aludiendo también a la posibilidad de que detrás de estos problemas hubiera algún tipo de ataque coordinado de hackers. Incluso llegamos a leer que un joven chino de 13 años estaba detrás de esta caída, algo que evidentemente con el paso de las horas no se ha confirmado y ha caído en saco roto, incluso algunos grupos de hackers llegaron a reivindicar este caos dentro de la red social.

También se había especulado con la filtración de los datos de 1.500 millones de usuarios de Facebook, pero tampoco es algo que se haya confirmado. El problema en este caso, y lo que ha muchos ha chocado, es la duración de la caída de los servicios, nunca antes las tres plataformas de Facebook habían estado tanto tiempo caídas, lo que sin duda ha alimentado las sospechas y las teorías de la conspiración. No obstante, es de esperar que en los próximos días conozcamos más detalles de lo ocurrido, mientras voces autorizadas como las de los CEO y CTO de Cloudfare han explicado con bastante tino que es lo que ha pasado realmente. Y básicamente han sido una serie de catastróficas coincidencias y cascada de errores que han dado como resultado la desaparición temporal de Facebook, WhatsApp e Instagram.