Pronto podrás proteger tus chats de WhatsApp de los cotillas mientras estás lejos del PC

Chatear desde el PC se ha convertido en algo tan habitual como hacerlo desde el móvil. Muchos de nosotros utilizamos esta versión durante varias horas al día mientras estamos delante de la pantalla del ordenador. Pero tanto si estás en casa, como si normalmente lo utilizas en la oficina, ahora va a existir una forma de evitar que los cotillas que te rodean, si es que existen, no puedan consultar tus chats, así como así. Porque sabemos que hay personas muy dadas a husmear en los chats ajenos, WhatsApp está preparando una funcionalidad que nos parece sobresaliente, y que debería haber estado disponible desde hace mucho tiempo.

Una nueva forma de ocultar los chats

Desde hace años encontramos en la Chrome Web Store diferentes extensiones que nos permiten ocultar visualmente las imágenes que nos llegan al chat, para que no puedan ser apreciadas por nuestros compañeros de mesa o de cubículo en la oficina. Incluso para esos casos en los que tenemos que ir al baño y nos dejamos la conversación de WhatsApp en primer plano. Es posible desenfocar los contenidos para que no puedan ser apreciados por los demás. Pero esto implica recurrir a un software de terceros que no siempre va a funcionar correctamente.

Pero en este caso gracias a WaBetaInfo hemos conocido que será posible ocultar por completo los chats de los ojos ajenos con la nueva función que están probando los de Meta. Esta función de momento está activa en la versión beta de Windows y con ella se puede bloquear el acceso a la app de mensajería con una contraseña. Básicamente se trata de la función que ya tenemos en la versión móvil, pero adaptada a los PC. En lugar de usar la biometría como la huella o el reconocimiento facial, de momento basta con introducir una clave, que probablemente será la misma que tengamos configurada en Windows.

Aunque no sería de extrañar que se tratara también del PIN que tenemos activo para estos menesteres en WhatsApp para iOS o Android. De esta manera cuando bloqueemos la app, WhatsApp se quedará en la pantalla de bloqueo, donde se muestra nuestra imagen de perfil y el nombre de la cuenta, mientras que debajo se puede observar el espacio para introducir el PIN o contraseña. Estos datos se guardarán de forma local en el PC, y en el caso de que no la recordemos siempre podremos cerrar la sesión y volver a abrirla con el método tradicional del código QR en la pantalla del PC.

Según los datos que facilitan desde esta web, este método también estará presente en la versión para los Mac, donde sí se podría habilitar el bloqueo con huella, con el Touch ID. Entendemos que, si esto es así, lo más lógico es que en el caso de Windows también esté disponible a través de Windows Hello. En cualquier caso, todavía nos faltará esperar semanas o meses hasta que esta funcionalidad esté disponible para todos, pero desde luego promete mucho y seguro que nos ayuda a sesiones más seguras en el PC.

