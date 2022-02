Podrás abandonar conversaciones en Twitter, ¿para qué servirá?

La red social sigue trabajando en distintas novedades para hacer más sencillo y cómodo el uso de esta. Hace poco conocíamos que se estaba añadiendo una funcionalidad para elegir la velocidad a la que se reproducen los vídeos, así como otras opciones orientadas a conocer si detrás de ciertas cuentas hay bots y están siendo controladas de forma automatizada. Hoy conocemos una nueva funcionalidad orientada a centrarnos solo en esas conversaciones que nos pueden aportar algo, y desechar precisamente esas donde ya no tenemos ganas de seguir escribiendo y compartiendo nuestro punto de vista.

¿Cómo funciona esta nueva característica?

Una de las filtradoras más activas del entorno de las redes sociales, Jane Manchun Wong, y que acostumbra a bucear por el código de diferentes apps, ha encontrado una nueva funcionalidad que Twitter tiene a punto de caramelo. Esta se llamaría algo así como “abandonar esta conversación” que podemos imaginar qué es lo que nos va a permitir hacer en la red social. En la imagen compartida por esta filtradora, se pueden apreciar cuáles serían las consecuencias directas de acceder a esta funcionalidad.

Para empezar, al dejar una conversación, se nos “desetiquetará” o lo que es lo mismo, nuestro nombre desaparecerá de todas las menciones, respuestas o tuits originales que se hayan intercambiado en esa conversación. Además se detendrán todas las menciones a nuestra cuenta dentro de esa conversación, y por tanto no nos molestarán con mensajes en los que otros usuarios nos han mencionado. Y lo más importante, además se detendrán las notificaciones, por lo que no volveremos a ver una notificación relacionada con la conversación o el tuit en cuestión de ahora en adelante.

Esto quiere decir que dejaremos la conversación por completo, para bien o para mal, así como todos los tuits que hemos escrito, y todo lo que han generado estos en forma de notificaciones. Por tanto, este será el mejor método para pasar página y dejar atrás esas conversaciones que ya no tienen valor alguno para nosotros. De momento esta función solo está dentro del código de la aplicación, pero para nada está activa. Por lo que no se sabe muy bien cuándo podría lanzarla Twitter a todos los usuarios. Es probable que todavía lleve algunas semanas o meses que esta función llegue a todos, ya que por lo menos deberá pasar antes algún periodo de prueba, que todavía no se ha dado.

En cualquier caso, es una excelente noticia, ya que esta funcionalidad va a permitir a muchos usuarios expuestos a un gran número de interacciones y notificaciones por sus conversaciones en redes como Twitter, se ven arrastrados a seguir adelante, o al menos a estar permanentemente notificados de los diferentes mensajes y menciones que se van sucediendo. Básicamente con pulsar un botón se activará un modo no molestar con el que evitaremos eso, que alguien nos moleste cuando ya no nos aporta nada un hilo de Twitter. Y es que no han sido pocos los usuarios que han preferido cerrar su cuenta en Twitter antes que tener que seguir aguantando ciertas conversaciones.