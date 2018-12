El peor año de la vida de Mark Zuckerberg: ¿aguantará Facebok tanta mentira?

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 21/12/2018

Mark Zuckerberg te ha mentido y Facebook ha ganado dinero vendiendo tus datos a quien no debía. Da igual cuando leas esto. En serio, da igual, porque en los dos últimos años no hay trimestre que no tengamos alguna noticia que implique a Facebook cometiendo alguna acción deshonesta hacia sus usuarios, hacia la ciberseguridad que tanto debería proteger o incluso hacia las propias leyes de privacidad.

¿Lo último? Según una investigación de The New York Times, la red social ganaba (mucho) dinero comerciando no solo con nuestros datos, sino también con nuestro propio contenido interno de la plataforma, vendiéndoselo a más de 100 grandes compañías tecnológicas a espaldas, lógicamente, de todos sus usuarios.

Netflix y Microsoft, metidos en tu Facebook

El problema no es cosa de poco: muchas de estas grandes empresas, entre las que se encuentran Netflix o la mismísima Microsoft, tenían acceso no solo a nuestros posts públicos, sino también a nuestro listado de amigos e incluso ¡a los mensajes privados!

Así pues, la revelación del NYT ha supuesto la enésima polémica sobre cómo Mark zuckerberg consigue hacer rentable su plataforma gracias al mercadeo que hace de la información que le generamos todos los usuarios. Pero es que, como decimos, no se trata de una excepción: Facebook ya se puso en la diana de medio mundo con el caso de Cambridge Analytica, por no hablar de las tremendas facilidades que da a muchas empresas para que recolecten nuestros datos a través de la red social.

Caída libre en Bolsa

Con toda esta colección de despropósitos, el tránsito de Facebook por el Nasdaq, la Bolsa tecnológica de Estados Unidos, está yendo cada vez a peor. Sus acciones ya sufrieron una caída estrepitosa hace muy poco, cuando la Fiscalía de Washington se querelló contra la empresa por el caso de Cambridge Analytica. Pero lo peor aún está por llegar.

Las nuevas (y no creemos que últimas) filtraciones y ventas de datos han hecho que la cotización de la compañía vuelva a desplomarse. De hecho, si nos fijamos en la evolución de sus acciones durante el último año, vemos que Facebook está sumergida en una tremenda crisis y, lo que es peor, no parece que surja ninguna buena noticia que consiga remontar la situación de cara a todos sus nuevos y viejos inversores.

Cotización de Facebook | Agencias

La caída de su reputación

Y aunque no parece sencillo que Facebook vaya a caer demasiado en su número de usuarios, es evidente que sí que ya lo está haciendo en su influencia en nuestra vida diaria. La 'mala' noticia es que dos de las plataformas que le están cogiendo el relevo, Whatsapp e Instagram, también están bajo el mando de Mark Zuckerberg.

Habrá que seguir viendo las evoluciones, pero hay dos cosas que quedan claras: una, que la imagen de Mark Zuckerberg ha quedado muy deteriorada en el que ha sido el peor año de su vida; y dos, que, mentira tras mentira y engaño tras engaño, cada vez son menos los usuarios que se fían de Facebook. Y eso, antes o después, se acaba pagando caro.