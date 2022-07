Ocultar que estás "en línea" en WhatsApp, muy pronto podrás hacerlo en tu Android

La app de mensajería cuenta con cientos de millones de usuarios en todo el mundo, algo que hace especialmente trascendente todo cambio que llega a ella. Y el que hemos conocido ahora seguro que tendrá especial trascendencia en el futuro. Porque hemos visto que una funcionalidad que llegó hace unas semanas a la beta de iOS, ahora lo hace también a la de Android. Se trata de la posibilidad de ocultar que estamos en línea, una función muy similar a otra que sí que lleva muchos años disponible en la app, como es la de la última vez que nos conectamos.

Importante novedad en WhatsApp

Pues bien, lo que hemos conocido ahora gracias a WaBetaInfo, es que la app de mensajería permitirá también en Android ocultar que estamos en línea. Como sabéis, hasta ahora era posible oculta la última vez que nos habíamos conectado a la app de mensajería, de tal manera que alguien que esté especialmente interesado en si hemos o vamos a responder sus mensajes, no pueda saber si realmente lo hemos hecho, porque no hay información alguna sobre nuestro estado. Pues bien, ahora además de ocultar esta información, podemos ocultar también que nos encontramos en línea, por lo que desaparece toda información acerca de nuestro estado.

En las imágenes que han compartido desde la fuente, se puede ver que para ocultar la última vez que nos conectamos, podremos seleccionar si queremos que lo vean todos, solo los contactos de nuestra agenda, todos los contactos excepto ciertos contactos adicionales o directamente nadie. En el caso que nos ocupa, el de ocultar que estamos “En línea” podemos elegir si queremos que lo vean todos o que no lo vea nadie. Por tanto, hay menos opciones, pero son igual de eficientes en todo momento, por lo que si hace falta en un momento dado evitarlo, se puede hacer así.

Como ha ocurrido hasta ahora con la información de la última conexión, cuando ocultemos si estamos en línea dejaremos de ver automáticamente esta información en todos los contactos con las que hablemos en la app. Hasta que no recuperemos la opción de que la vean todos, no podremos ver si otros usuarios se encuentran conectados en ese momento o no. Pero lo importante, que es ocultar nuestra actividad en la app, sigue siendo muy fácil de hacer para esos momentos en los que sea necesario, puede ser permanentemente o solo de manera puntual.

Esta funcionalidad ya se dejó ver hace unas semanas en la beta de WhatsApp para iOS en los iPhone. Y ahora se ha dejado ver en la beta 2.22.16.12 de Android. En ambos casos está ahí, pero no activa para los usuarios, tan siquiera de la beta. Por lo que toca esperar a todos los usuarios no solo los que cuentan con la versión final y estable, sino para aquellos que prueban antes que nadie estas funciones en esas versiones beta. Seguro que es algo que da mucho juego y nos viene bien en algunas ocasiones.