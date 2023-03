El "nuevo Twitter" del creador de Twitter llega a la App Store

Hoy precisamente hemos conocido que Twitter ha sufrido una importante caída en su servicio, algo que por otro lado en estos días no es extraño incluso en otras plataformas como Facebook, o WhatsApp. La red social de Elon Musk ha sido muy criticada en los últimos meses, sobre todo desde que el magnate se hiciera con ella, algo que incluso ha aumentado su público. Pero hay muchos otros usuarios que o bien se han marchado de la red social o bien han amenazado con hacerlo. Y son estos últimos los que sin duda estarán muy contentos de saber que Bluesky ya está en la App Store.

La alternativa de Jack Dorsey

Dorsey es el fundador de Twitter, alguien que hace tiempo abandonó la empresa para recoger sus importantes beneficios y dedicarse a sus quehaceres tecnológicos. Estos incluyen la creación de una nueva red social, que a simple vista tiene un gran parecido con Twitter, pero que funcionaría de una manera muy diferente a como lo hace la actual. Algo imprescindible porque entendemos que el creador de esta red social no se habrá conformado con replicar un formato que ya en su día creó el mismo. Pues bien, esa red social se llama Bluesky y está disponible ya en la App Store de Apple, lo que quiere decir que su versión en iOS es ya una realidad.

El nuevo BlueSky | BlueSky

Eso sí, hay letra pequeña, ya que de momento solo está disponible para aquellos que cuenten con una invitación, algo que es bastante habitual en este sector, y que de alguna manera permite a Dorsey probar poco a poco y en diferentes magnitudes el funcionamiento de esta red social. Pero como os decíamos, esta red social se justifica por ofrecer algo diferente a lo que podemos encontrar por ejemplo en Twitter. Ya que, según Dorsey, se compondría de diferentes redes dependientes de una central. De tal forma que estaría de alguna manera descentralizada y no habría un control absoluto por parte de la red social sobre lo que ocurre en el resto de “subredes”

Todo está basado en el protocolo AT, que se compone de factores como la portabilidad de cada cuenta, algoritmos, mayor rendimiento y una interoperabilidad. Unos términos que a muchos nos suenan a violines, pero que se debería traducir en una red social más flexible, modulable y sobre todo independiente de ese todo que controla lo que se publica en Twitter, aunque hasta que no lo veamos en acción no podremos comprobar hasta qué punto es así. En cualquier caso, parece que la red ya está en su recta final, de lo contrario no estaría ya en la App Store ni tampoco admitiría a usuarios, aunque sea mediante invitación.

La app ya la puedes descargar en este enlace, y para poder acceder a la prueba, antes debes registrarte en esta página web, donde debes introducir tu correo electrónico para recibir la invitación. Eso sí, no la esperes pronto, lo normal es que haya que esperar bastante. Ignoramos cuándo se hará algo similar con la versión de Android, si es que finalmente llega.