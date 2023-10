Nuevas Passkeys de WhatsApp, ¿por qué van a jubilar a tus contraseñas?

Hace unos días os contábamos que WhatsApp había comenzado a implementar las Passkeys, un nuevo método de seguridad que permite a los usuarios olvidarse para siempre de las contraseñas y sustituir estas con datos biométricos o un PIN. La realidad es que este es un paso trascendente, no solo para la app de Meta, sino para otras muchas más que ya están dando el paso a una nueva era en la seguridad y privacidad de los usuarios. Hoy WhatsApp ha anunciado oficialmente lo que se había venido filtrando, sus nuevas Passkeys.

¿En qué consisten?

Los de Meta lo ha explicado muy bien en su publicación de redes sociales, detallando cómo cambia la aplicación con este nuevo método para identificarnos en ella. Concretamente a partir de ahora tendremos la posibilidad de usar nuestra huella, cara, o un PIN para poder acceder a nuestra cuenta de WhatsApp. De esta forma no será necesario estar introduciendo contraseñas, sino que estas se transforman de forma segura en este tipo de métodos de acceso biométricos.

Lo que quiere decir que los métodos que ya utilizamos para identificarnos en nuestro móvil se pueden usar para desbloquear WhatsApp o acceder a nuestra cuenta. La idea es la de unificar todos estos procesos para que no tengamos que estar recordando contraseñas adicionales, algo que lejos de lo que pueda parecer, no es todo lo seguro que debería. No obstante, se conservará la verificación en dos pasos para que todo este proceso sea completamente seguro, ya que nunca se sabe lo que puede ocurrir y frente a quién podemos sentirnos amenazados.

Sustituyen a las contraseñas

Las Passkeys han sido creadas por los organismos internacionales como FIDO, que velan por crear sistemas de identificación encriptados y seguros. Estas Passkeys han sido creadas de la mano de las principales tecnológicas, y buscan precisamente acabar con las contraseñas. Estas últimas pueden ser robadas por los hackers en ataques masivos a servidores, por lo que por muy seguras que sean, si caen en manos equivocadas, estaremos expuestos.

En cambio, estas Passkeys son contraseñas completamente cifradas, que solo pueden ser descifradas mediante estos métodos de los que hemos hablando, principalmente biométricos. Es la misma tecnología que utilizan las llaves de seguridad NFC o USB. Estas encriptan nuestros datos de acceso, y solo con ellas es posible verificar nuestra identidad. De tal forma que solo se puede acceder a la cuenta si se pincha esta llave en un puerto USB o se toca el dispositivo con el NFC. Pues eso mismo, este estándar FIDO de seguridad, es el que emplean las nuevas Passkeys de WhatsApp, aunque sin la necesidad de dispositivos físicos, solo software.

Tal y como ha anunciado Meta, esta funcionalidad ya está llegando a todos los usuarios, por lo que en los próximos días podremos ir configurando nuestro acceso a la aplicación mediante este método, de una forma sencilla y sobre todo segura. Es la era de las Passkeys, y desde luego el principio del fin de las contraseñas. Una muerte anunciada que nos hará mucho bien, porque se ha demostrado que son muy vulnerables a los ataques masivos y sobre todo al robo de datos.