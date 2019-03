La nueva moda viral en Whatsapp: Los falsos GIFS en 4D

Seguro que en estos días te ha llegado un GIF animado por whatsapp donde la imagen parece estar en 3D y salirse de la pantalla acompañado del siguiente texto "Este es el primer mensaje 4D GIF de Whatsapp. Es como si la imagen saliese de la pantalla. Revolución tecnológica." y probablemente fuera acompañado del GIF del chico moviendo un bate, donde efectivamente da la sensación de el bate de madera traspasa la pantalla de tu teléfono y seguramente en los siguientes días habrás recibido muchos ejemplos más.

Lo cierto, como os comentábamos con anterioridad es que no es algo nuevo de Whatsapp, la compañía no se ha pronunciado al respecto por lo tanto tampoco es una aplicación nueva ni oficial. De hecho en realidad no es más que un simple GIF normal y corriente pero que engaña a nuestro cerebro por el efecto óptico producido por las dos franjas blancas que acompañan a la imagen. Estos GIFS son conocidos como "Split Depth Gifs".

En realidad el concepto 4D también es erróneo ya que como mucho sería un efecto tridimensional o más conocido como 3D, el que suma las cualidades del espacio: ancho, largo y profundidad, para lograr esa cuarta dimensión haría falta tener en cuenta, una nueva cualidad, la del tiempo. Sin embargo, en el cine o cuando hablamos de imágenes cuando se habla de imágenes en 4D se refiere a imágenes hiperrealistas y que provocan la sensación de tridimensionalidad pero que además juegan con el resto de los sentidos, ya no solo usamos la vista y el oído sino que también entran en juego el tacto y el olfato. Ya existen salas preparadas para este tipo de proyecciones donde por ejemplo si en la escena sopla un viento fuerte tu notarás también viento en la sala.

Por lo tanto, una vez aclarado que es el 4D y el 3D retomamos de nuevo los 'Split Depth Gifs'. Son imágenes en movimiento normales, no obstante las dos bandas, generalmente blancas, que están en medio de la imagen son las encargadas de crearnos esa sensación de profundidad. Cuando el objeto las traspasa da la sensación de que la imagen está más cerca y que se va a salir de la pantalla, pero tan solo es un efecto óptico. A continuación podréis ver algunos ejemplos.