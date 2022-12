Los mensajes temporales de WhatsApp serán una inesperada herramienta para ahorrar espacio

Los mensajes que se autodestruyen y desaparecen son una funcionalidad de WhatsApp que ya lleva disponible muchos meses. Tanto es así que incluso ha recibido ciertas mejoras a lo largo de diferentes actualizaciones. La última de ellas parece que va a convertir esta funcionalidad en una herramienta adicional para ahorrar espacio. Parece que no solo se trata de privacidad, sino de que la app de mensajería no ocupe tanto espacio dentro de nuestro móvil y también en la nube. Y sobre este último aspecto se trata de una función que podría estar adelantando algo que nos tememos desde hace mucho, como sería el fin de la gratuidad de la copia de seguridad en la nube. Pero vamos a ver exactamente de qué se trata.

Una nueva vertiente para esta función

Como decíamos, la posibilidad de poder activar los mensajes que desaparecen es algo que lleva estando disponible en la aplicación muchos meses. Y hasta ahora lo hemos visto más como una herramienta más de privacidad que otra cosa, evitando que un mensaje pueda dejar huella en el chat y perdure en el tiempo. Pero es evidente que se trata de algo que puede tener fuertes implicaciones en lo que se refiere al almacenamiento interno. Pues bien, parece que WhatsApp lo tiene muy claro, y está enlazando esta funcionalidad al almacenamiento de la aplicación.

Porque en la imagen que ha compartido WaBetaInfo se puede apreciar que ahora dentro de los ajustes de almacenamiento de WhatsApp se ha añadido una nueva funcionalidad, precisamente relacionada con estos mensajes que desaparecen. Concretamente debajo de la memoria usada en el teléfono se puede apreciar una sección denominada “Herramientas para ahorrar espacio” donde ahora puede verse la posibilidad de activar los mensajes que desaparecen. Algo que tiene sentido, si tenemos en cuenta que esos mensajes no ocuparán espacio en nuestra cuenta de WhatsApp a la larga.

De esta manera si lo activamos, los mensajes se borrarán automáticamente pasado el intervalo de tiempo que elijamos. Por tanto, una vez pasado ese tiempo ya no ocupará espacio. Si activamos esto en todos los chats, lo que es evidente es que a la larga el almacenamiento no aumentará y se mantendrá estable. Esto está bien para chats en los que no nos importa conservar, algo que evidentemente no pasa con otros chats. Al final se trata de una funcionalidad que permite controlar el almacenamiento y la privacidad a la vez.

Y por otro lado, como os decíamos antes, no deja de ser una funcionalidad que nos invita a pensar que está más que nunca el fin del almacenamiento gratuito en Google Drive. Esto no es una especulación, es algo que sabemos que va a ocurrir, pero no cuándo. Y es evidente que la inclusión de esta función dentro de los ajustes de almacenamiento puede obedecer a que este deje de ser gratuito en el futuro y por tanto nos estén facilitando la tarea de poder evitar tener que pagar por ello en el futuro. Si mantenemos a raya el almacenamiento, es posible que no nos toque pagar nada. Pero todo apunta que todavía pasarán unas semanas hasta que podamos contar con esta función.

