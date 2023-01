Después del Spotify Wrapped llega Instagram Recap: cómo hacer el tuyo

Se acabó el año y seguro que te gustaría revivir todos los buenos momentos del año 2022. Aunque parezca imposible, puedes lograrlo con las redes sociales. Hace no mucho, Spotify lanzó Spotify Wrapped, un bonito recopilatorio personalizado de las canciones más escuchadas por los usuarios durante 2022.

Por esta razón, Instagram no ha querido ser menos y ha lanzado su propuesta: "My 2022 Recap". En el cual muestra un resumen con las mejores fotografías sacadas a lo largo del año para que así los usuarios puedan recordar los mejores momentos del 2022. Curiosamente, esta es la primera vez que Instagram se anima a hacer su propio recopilatorio.

Antes este momento estaba plagado de mosaicos de fotos con las 9 publicaciones con más likes de las que habías subido. Sin embargo, ahora están de ‘moda’ los reels, por lo que Instagram ha apostado por hacer los resúmenes del año con el formato de videos cortos. A continuación, te explicamos cómo crear tu propio resumen de Instagram acompañado de tu canción más escuchada.

Reels Instagram | Pixabay

Cómo crear tu resumen del año en Instagram

Lo primero que debes hacer es revisar en tu cuenta de Instagram si ya tienes el aviso de esta función. Si ya te aparece solamente debes presionar en "My 2022 Recap" para acceder a la plantilla y poder empezar a editar tu reel. Cuando estés en el menú de creación del reel tendrás que elegir distintas fotografías de tu galería y videos para recordar los mejores momentos de este año.

Puedes añadir todos los que quieras. Una vez que los tengas seleccionados debes ajustar el video y poner efectos de imagen si lo deseas. Posteriormente, añade la música que más te guste. Si no sabes qué canción poner, accede a tu cuenta de Spotify, busca tu canción más escuchada y añádela. Cuando lo subas tendrás un bonito resumen de todas las cosas buenas que te pasaron en 2022.

Si aún no te aparece, no te preocupes, ya que puedes acceder de otra forma. Para ello, debes dirigirte al perfil oficial de Instagram y consultar los reels más recientes. Una vez que estés dentro, encontrarás varias plantillas, pero debes seleccionar la de "My 2022 Recap". De esta forma, podrás disfrutar de esta función y recordar todos los buenos momentos que viviste durante los 365 días del último año.