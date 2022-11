Más novedades de WhatsApp, nuevas búsqueda en encuestas y mucho más

La app de mensajería de Meta cuenta con numerosas funciones en desarrollo, algunas más interesantes que otras desde luego, pero todas suman para tener una experiencia de uso satisfactoria. En esta ocasión hemos conocido importantes novedades que sin duda van a hacer de esta algo más sencilla de utilizar. Y en esta ocasión se trata de dos características que tienen que ver con las nuevas encuestas para grupos, que se han estrenado recientemente en la aplicación. Así como para esos mensajes que nos reenviamos a nosotros mismos, y que nos permiten disfrutar de una especie de espacio de almacenamiento en la nube personal. Ambas mejoran con estas novedades que se están dejando ver en la app.

Búsquedas en las encuestas

Eso es lo que nos está permitiendo ahora la beta de WhatsApp para Android. Concretamente se trata de la versión 2.22.24.19 que nos permite ahora acceder a un nuevo botón dentro de la búsqueda de los diferentes chats.

Al expandir los términos de búsqueda de WhatsApp, es posible ver un nuevo botón para hacerlo solo en las encuestas. De esta forma la búsqueda que hacemos se limita solo a estas, a todas los que hemos enviado o recibido dentro de los grupos a los que pertenecemos en la aplicación. Así es mucho más sencillo poder encontrar un determinado texto solo entre las encuestas generadas dentro de la aplicación.

Tú mismo dentro de los contactos

Enviarse mensajes a uno mismo es algo realmente útil en WhatsApp y en cualquier app de mensajería que lo permita hacer. Sencillamente porque al enviarte enlaces, fotos o vídeos a un chat de tu propio contacto, solo nosotros tenemos acceso a toda esa información que nos parece relevante, y además la tenemos siempre a mano gracias la sala de chats donde se encuentran nuestro propio contacto. Y eso ahora es aún más sencillo de hacer porque la última versión de la beta para iOS, la 22.23.74, nos permite abrir un nuevo chat con nosotros mismos. Esto quiere decir que en la lista de contactos disponibles para abrir el nuevo chat vamos a vernos a nosotros mismos como un contacto, por lo que podemos comenzar ese nuevo chat de una forma mucho más sencilla.

Por tanto, ahora, si tienes esta beta de WhatsApp, es más sencillo hablar contigo mismo y convertir este chat en un interesante almacén de documentos para nuestro propio disfrute. De todas formas, es una manera de chatear, con nosotros mismos, que no funciona bien en todas las versiones. A día de hoy la versión de WhatsApp para Windows no funciona con estos chats, que se pueden visualizar, pero para los que no pasa nada cuando se pulsa sobre ellos, por lo que no es posible ver el contenido de estos ni enviar mensajes a ese chat propio. Un error que no se ha resuelto con las últimas versiones de la app de mensajería para el sistema operativo de Microsoft. Sea como fuere son novedades que nos parecen de lo más útiles cuando se trata de sacarle partido a la app.

