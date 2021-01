Llegan más novedades a los stickers de WhatsApp Web

La app de mensajería de Facebook cada vez cuenta con más funciones, prácticamente todas las semanas conocemos nuevos detalles sobre diferentes aspectos. En este caso están relacionados con uno de los contenidos más populares, como son los stickers o pegatinas, que se pueden enviar a otros usuarios desde un amplio repositorio similar al de los GIF animados que hay en la aplicación. En esta ocasión las novedades tienen que ver con la versión web de WhatsApp, a la que llega una de las funciones más útiles cuando utilizamos este tipo de contenidos en el móvil.

Se podrán marcar stickers como favoritos

Esto es algo que se ha podido hacer en la versión móvil prácticamente desde que se estrenó la primera de las pegatinas en este la versión para los terminales. Ahora esta función llega a WhatsApp Web, gracias a su versión beta, de la que no tantos son participantes, y donde s eha dejado ver con un aspecto similar al de la versión web. Básicamente se añade la función de convertir en favoritos los stickers que más nos gustan y que solemos utilizar más. Como se puede ver en la captura compartida por WABetaInfo, ahora se añade un nuevo icono a la lista de stickers que tenemos instalados, que se suelen mostrar con una muestra de esos stickers.

Favoritos de WhatsApp en la versión web | WABetainfo

Ahora se muestra el nuevo icono con la forma de estrella, que es el acceso a la sección en la que se puede acceder a nuestros stickers favoritos. No parece de momento que vayamos a poder marcar como favoritos los stickers desde la propia versión web, pero sí que se reflejarán en esta sección los stickers que hayamos elegido como favoritos en la versión móvil. Por tanto se sincronizarán unos con otros y será más sencillo poder acceder a los stickers que más nos gustan desde la versión web. Por tanto la funcionalidad se extenderá pronto a la versión de escritorio de WhatsApp.

De momento esta novedad se ha podido ver en la versión web 2.2100.4. Pero no está apareciendo a todos los usuarios. Sin ir más lejos tenemos esta versión activa y no aparece todavía la sección de las pegatinas favoritas, y eso que en el móvil si tenemos marcadas algunas como tal. Por tanto es de esperar que en las próximas horas vaya llegando a más usuarios, porque tiene el aspecto de ser una actualización del servidor. Sea como fuere no es una novedad transcendente, pero sí lo suficientemente interesante y útil como para mejorar la experiencia con las pegatinas en la versión web, que poco a poco va siendo un espejo más fiel de la versión móvil, que desde luego es la que más utilizamos habitualmente, y donde generamos todos los contenidos, también las pegatinas. Unos stickers que como sabéis se pueden crear por parte de los usuarios con multitud de apps que nos permiten crear nuestras propias pegatinas.