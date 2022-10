Kanye West se hace con Parler, la red social en la que se refugiaba Trump

Si ha habido una red social polémica en los últimos meses esa ha sido Parler. Esta se hizo mundialmente conocida por ser el refugio de Donald Trump después de haber sido vetado en el resto de redes sociales como consecuencia de ciertos mensajes y acciones que para muchos no eran propias de un presidente de los Estados Unidos. De hecho, el magnate creó posteriormente Trust, su propia red social sin cortapisas ni censuras de ningún tipo siempre según él. En esta ocasión nos ha sorprendido bastante conocer que el rapero Kanye West ha comprado precisamente Parler, lo que se une al terremoto generado por la compra de Twitter por parte de Elon Musk.

Acuerdo para la compra de la red social

Ya es oficial, Kanye West ha comprado Parler, al menos hay un acuerdo para ello, y por tanto pasará a ser el máximo responsable de una red social donde la libertad de expresión es el principal actractivo para sus seguidores. Por esa razón en su día Donald Trump la eligió para seguir expresándose en las redes. Por tanto, se trata de una compra que desde luego no va a estar exenta de polémica para varios sectores, ya que no son pocos los que han asociado a esta red social con una audiencia escorada a la extrema derecha.

Capturas de pantalla de Parler para iPone. | App Store.

Independientemente de aspectos políticos en los que no vamos a entrar, es sorprendente este movimiento, ya que a Kanye West le conocemos no solo por su faceta como artista, sino por su relación con Kim Kardashian. Además, no sabemos si de forma deliberada o no, esta compra de Parler llega solo unos días después de haber vertido comentarios tachados de antisemitas en redes sociales como Twitter o Instagram, que de hecho han bloqueado su cuenta.

Ya en el comunicado de prensa publicado como ocasión de la compra de Parler, West ha afirmado que “Debemos asegurarnos de tener derecho a expresarnos libremente” en alusión directa a lo que considera cierta persecución a las opiniones conservadoras que ha expresado el rapero a lo largo de los años, y de otras tantas personas que también ven cierta persecución sobre estas opiniones. Desde la propia Parler celebran la compra de la red social por parte de Ye, como se hace denominar actualmente Kanye West, afirmando que “Este acuerdo cambiará el mundo y cambiará la forma en que el mundo piensa sobre la libertad de expresión”

Es evidente que hay un importante nicho de mercado para Parler y rede sociales como Trust, que están abanderando la cruzada por la libertad de expresión y buscan básicamente atraer a esos usuarios que se han visto con problemas en Twitter, Instagram o Facebook por el control que hacen estas de las publicaciones, ya sea más o menos acertado. Se espera que el acuerdo al que se ha llegado ahora se cristalice antes de acabar el año, y que la compra se cierre por un montante de 16 millones de dólares. Muy lejos de los 44.000 que pagará Elon Musk por Twitter. Muy barato el acuerdo al que ha llegado West si tenemos en cuenta la gran repercusión alcanzada por su red en estos últimos meses.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Así será el nuevo botón de 'No me gusta' de Twitter