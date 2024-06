Instagram: el truco para guardar contenidos de forma rápida y sencilla

Una de las redes sociales preferidas por los usuarios es Instagram. Su popularidad es gracias a que podemos encontrar todo tipo de contenidos, ya sean fotos o vídeos. Mucho de este contenido nos parece tan interesante que, para no perderlo, decimos enviarlo a otros perfiles. Algo que no es necesario con este sencillo truco.

Comparte contigo mismo los reels que más te interesen

Nos pasamos horas y horas viendo contenidos, no solo de los perfiles a los que seguimos, sino las sugerencias que nos hace Instagram o directamente a través de búsquedas de las cosas que nos interesan. Hasta que una publicación llama nuestra atención hasta el punto que queremos conservarla. Podemos seguir al usuario si todo su contenido nos parece interesante, pero si simplemente queremos conservar una publicación, no será necesario. Así evitamos llenar nuestro reel con contenido que no nos interesa en absoluto. Por lo que debemos optar por otras opciones.

Compartiendo con nosoros mismos | TecnoXplora

Para conservar un reels que nos ha llamado la atención y queremos conservarlo tenemos varias opciones. Podemos guardarlos, aunque si lo que quieres es tenerlos a mano no es la solución. Cuando quieras volver a ver una publicación que hemos guardado, tienes que dirigirte a tu perfil, pulsando sobre tu foto en la esquina inferior derecha. Después pulsar en el icono de las tres líneas en la esquina de arriba, y desde aquí acceder a lo guardado.

Aunque existe una forma mucho más sencilla de tener acceso a estas publicaciones y es compartiéndola con otro usuario o en este caso con nosotros mismos. De esta manera no molestamos a otros usuarios con publicaciones que tal vez no le interesan o no tanto como a nosotros.

Compartir una publicación es muy sencillo, cuando encontramos un contenido que queremos enviar a otro usuario, pulsa sobre el icono del avión o enviar. Aparece un menú sobreimpreso en el que podemos seleccionar el perfil de la persona con la que queremos compartirlo en Instagram.

O podemos compartirlo a través de otras apps, seleccionando en la parte inferior la pantalla a través de la que queremos hacerlo.

Pero en el caso de mandarnos a nosotros mismo la publicación, solo tenemos que pulsar en la parte superior de este menú en la barra de búsqueda.

Introduce tu nombre de usuario para encontrar tu perfil y compartirlo contigo mismo.

para encontrar tu perfil y compartirlo contigo mismo. Con esto lo que conseguimos es crear grupo en automático en el que se guardarán todos los reels que nos mandemos.

en el que se guardarán todos los reels que nos mandemos. De esta forma siempre los tendremos localizados y más a mano que si los guardamos. Algo que no solo agradeceremos nosotros, sino que también lo harán nuestros amigos y conocidos.

Es algo similar a iniciar una conversación en WhatsApp con nosotros mismos. Del mismo modo, pero en este caso lo que tenemos en chat abierto con nuestro número de teléfono, al cual podemos enviarnos lo que queramos. Ambas aplicaciones de Meta permiten este sencillo truco con el que no olvidaremos nada y lo tendremos siempre a mano, sin necesidad de compartirlo con nadie más.