Instagram ya prueba las fotos a pantalla completa, ¿espantará a los influencers?

Hace unos días conocíamos una importante polémica relacionada con Instagram. Y es que la red social se había visto obligada a recular en su plan de lanzar una nueva interfaz bastante parecida a la de TikTok, con vídeos y publicaciones integradas en un nuevo feed vertical con un comportamiento similar al de la red social de Bytedance. Algo que enfadó mucho a los influencers que pudieron probar esta nueva versión. Pues bien, ahora vemos que la red social sigue empeñada en aprovechar toda la pantalla de nuestros dispositivos, también ahora para poder mostrar las imágenes.

Nuevo formato de imágenes

Ha sido el propio CEO de la aplicación el que ha desvelado que en apenas un par de semanas van a empezar a probar una nueva visualización de las imágenes, como es en el formato 9:16, que es súper panorámico, vamos, lo justo para que se pueden mostrar las fotos que hacemos verticales desde nuestro teléfono móvil. La idea de Instagram sería la de tratar a las fotos y los vídeos por igual en la aplicación. De tal forma que se puedan visualizar de la misma manera, y sobre todo se luzcan mejor en la pantalla de nuestro móvil. Ahora si queremos publicarlas, se tienen que adaptar a un formato de 4:5.

Esto quiere decir que, si se trata de una foto vertical, solo se mostrará con los laterales rellenos de la imagen desenfocada o con gruesos bordes negros, lo que lógicamente desvirtuará a las fotos originales. De esta nueva forma la imagen se mostrará tal y como es, más grande y por tanto con más detalle. Así que aunque no se trata de una transformación como la que emulaba a TikTok hace unas semanas, la realidad es que sí que va en esa dirección, y quizás se puede quedar a medio camino de ambas.

Quizás ese sea el punto medio con el que los influencers y usuarios más activos de Instagram no entren en cólera como pasó con los últimos cambios que se introdujeron, mejor dicho, se probaron, ya que no pasaron más allá del periodo de prueba y no llegaron nunca a la versión final y estable de la app que usamos todos nosotros. Lo que es evidente es que la interfaz de Instagram se ha quedado obsoleta, no solo mostrando vídeos, algo que han mitigado los Reels, sino que sobre todo en el apartado fotográfico ya no prima lo artístico de formatos más cuadrados, y se busca mayor compatibilidad con nuestros dispositivos.

Y eso es precisamente lo que obtendremos con esta nueva versión de la red social, que como hemos conocido quizás a mediados de este mes comience a mostrarnos las imágenes con un formato mucho más grande y vistoso, algo que se agradece sobre todo en móviles de pantallas grandes, que buscan siempre ofrecer las mejores experiencias visuales. Desde luego estamos expectantes con tal de aprovechar esta nueva funcionalidad que llegará dentro de muy poco a la red social.

