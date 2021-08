Instagram estrena nuevas funcionalidades para luchar contra el abuso en redes

Las redes sociales se han convertido en algo imprescindible para muchas personas. Estar presentes en ellas, participar y compartir contenidos con otras personas es algo que de manera sana puede ser beneficioso para muchas personas. Pero siempre existe el riesgo de que haya personas que las utilicen de manera que en términos de salud mental puedan ser devastadoras. Precisamente eso quiere evitar Instagram, que ha anunciado importantes novedades a la hora de proteger a las personas que participan en ellas de abusos por parte de otros integrantes de la red social, que como es habitual se escudan detrás del anonimato.

Nuevas funcionalidades contra el abuso

Eso es lo que ha anunciado ahora Instagram, que nos va a ofrecer la posibilidad de limitar la acción o la influencia de publicaciones nocivas en nuestro perfil de la red social. Concretamente se lanza una nueva función llamada “Limitar” que nos ofrece la posibilidad de ocultar comentarios fuera de lugar o las peticiones de mensajes directos siempre de personas que no nos siguen. De tal forma que estas interacciones solo se puedan llevar a cabo con personas a las que hemos dado nuestro consentimiento de alguna manera, al haber aceptado su amistad dentro de la red social.

Instagram | Photo by 🇨🇭 Claudio Schwarz Unsplash

En el caso de las cuentas de personajes públicos, esto puede ser especialmente útil para personas con cuentas en las que han de soportar un gran número de comentarios e interacciones por parte de personas que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con ellas. Por lo que con estas nuevas funcionalidades se limita bastante la acción de esas personas. De esta manera se reducirá de forma notable el número de mensajes que reciben, en muchas ocasiones objeto de abuso e incluso odio hacia los titulares de las cuentas. Así que es una manera de amortiguar las reacciones a nuestras publicaciones dentro de la red social, aunque no seamos especialmente populares.

También se espera reducir el número de interacciones con mensajes ofensivos, las advertencias de Instagram antes de publicar este tipo de mensajes van a ser mucho más contundentes. Al aumentar la contundencia de estas, se espera que los usuarios de la red social sean más conscientes del daño que pueden hacer, y según la red social, es en esos casos cuando más recapacitan y desisten de enviar este tipo de mensajes. También llega a España la función de “Palabras Ocultas” que básicamente nos evita tener que ver palabras malsonantes u ofensivas en los mensajes directos.

De tal manera que cuando se detecta este tipo de contenido abusivo, todos los mensajes van a una carpeta oculta, a la que solo podemos acceder expresamente. Por lo que si no queremos conocer ninguno de esos mensajes, solo tenemos que ignorarlos en esa carpeta. De esta manera pondríamos en práctica ese dicho de ojos que no ven, corazón que no siente, ignorando por completo los mensajes dañinos que nos pudieran haber dedicado algunos desaprensivos. Estas funciones están llegando ya a todos los usuarios de Instagram en España, por lo que ya puedes comenzar a poner tierra de por medio respecto de esas personas que te buscan solo para proferir mensajes de odio.