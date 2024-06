Instagram: cómo añadir comentarios a las Stories de tus amigos

Podemos pasar horas y horas en las redes sociales. Sus contenidos son interminables y reaccionar y comentar tanto como creamos necesaris, menos en las Stories de Instagram, en las que hasta ahora no podíamos hacer comentarios. Algo que ha cambiado recientemente y donde ahora podemos añadir comentarios además de reacciones. Te contamos cómo.

Comenta las stories de Instagram

Las redes sociales como Instagram además de ser un lugar donde compartirnos videos e imágenes se están convirtiendo en verdaderos foros de discusión. Además de reaccionar a las publicaciones también podemos dejar nuestros comentarios. Algo que podemos hacer ahora también en las stories. Además de enviar un mensaje al propietario de la Storie, algo que hace tiempo podemos hacer, tenemos la opción de añadir nuestra opinión como si se tratara de cualquier publicación. Con la salvedad que cuando el Storie desaparezca también lo hará nuestro comentario.

Añade comentarios a las historias | TecnoXplora

Cuando pulsamos sobre la foto de perfil de un usuario para ser el contenido de su storie, en la parte inferior de la pantalla, aparece en menú con una serie de opciones, compartir, me gusta y enviar un mensaje. Ahora además a la izquierda de este menú encontramos un nuevo icono que representa un bocadillo o globo, pulsando sobre este se despliega el teclado y podemos escribir nuestro comentario.

Mientras que los mensajes que enviamos son privados, los comentarios son públicos al igual que sucede con el resto de mensajes y comentarios que hacemos a través de la aplicación. Lo que escribamos podrán verlo el resto de usuarios que vean las stories. Aunque por tiempo limitado, el mismo que está activo la storie. Podemos hacer tantos comentarios como reels tengan la storie de forma individualizada.

Aunque esta función no está disponible para todos los usuarios, ya que dependerá de las preferencias del propietario de estas. Debemos recordar que podemos personalizar estas opciones desde los ajustes de la app. Donde decidimos si permitimos que sean compartidas o enviadas por otros usuarios, si queremos o no que nos digan si gusta o no, recibir mensajes o como en el caso que se pueda opinar públicamente acerca de los contenidos que compartirnos a través de nuestro perfil. También debemos recordar que, si nuestro perfil es privado, sólo los usuarios que decidamos podrán ver nuestros contenidos, así como interactuar con nosotros a través de este canal y siempre en función de nuestras preferencias.

Una novedad que veremos qué acogida que tiene por parte de los usuarios, a medida que vaya llegando a todos. Ya que al igual que sucede con el resto de las publicaciones, puede convertirse en lugar más de expresión en el que se compartan opiniones o nos encontremos con ideas encontradas, la polémica está servida. Aunque como ya hemos mencionado, podemos elegir si permitimos o no la expresión de otros usuarios acerca de las publicaciones temporales. Por que debemos recordar que la mayoría de las historias son efímeras y tienen un tiempo de vida programado.