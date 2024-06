Así puedes crear nuevos emojis sin instalar nada en tu PC o móvil

La comunicación no verbal a través del mundo virtual es tan importante como la verbal. Para ello contamos con un gran número de emojis con los que podemos dejar muy clara nuestra posición y lo que pensamos sin decir ni una sola palabra. A continuación, te contamos cómo puedes crear tus propios emojis.

Personaliza y crea tus emojis online

Dicen que a buen entendedor pocas palabras bastan e incluso a veces ninguna, o que una imagen vale más que mil palabras. Todos estos tópicos encajan a la perfección con el sentido que ofrecen los emojis a nuestras conversaciones. Con uno de estos pequeños iconos somos capaces de expresar todo lo que sentimos en un momento determinado. Y es por ello, por lo que son tan populares entre los usuarios.

Creando nuevos emojis | TecnoXplora

Existen 3664 emojis a nuestra disposición, un número que no deja de crecer, debido a la gran demanda de estos. Aunque para algunos no son sufrientes y puede que entre todos ellos no encuentres uno que te represente o que muestre lo que quieres transmitir en un momento determinado. Por ello, puedes tener la necesidad de crear tus propios emojis.

Algo que puedes hacer de forma sencilla y sin necesidad de instalar nada. Puedes hacerlo usando una herramienta online como “Emoji Mashup Bot” a la que accedemos a través de su web o en este enlace. Un Bot que permite mezclar dos emojis y crear uno nuevo a partir de estos. Su creador, Louan Bengmah, lo desarrolló como un bot para Twitter, pero aún podemos disfrutar de la experiencia.

Tras acceder a su web, podemos elegir los emojis que queremos combinar de la galería que nos sugiere. Por defecto nos muestra los disponibles para Twitter, X o Twemoji 14.0, pero podemos cambiar los iconos seleccionados Microsoft 3D Fluent/15.0, pulsando en el botón.

Selecciona el primer emoji que queremos combinar.

que queremos combinar. A continuación, selecciona un segundo emoji.

Si no sucede nada, el resultado no te convence o quieres una segunda opción, puedes hacerlo pulsando sobre el botón intercambio entre ambos emojis.

entre ambos emojis. El resultado se muestra en la parte inferior.

Donde además encontramos varios botones con los que podremos copiar, descargar o reiniciar el mezclador.

Una vez tenemos un emoji a nuestro gusto podremos compartir a través de otras aplicaciones bien copiando y pegando o descargando el resultado

De manera que puedes crear tu propia galería de emojis y usarlos y compartirlos con quien tú quieras.

Tus creaciones se descargan en formato Png con fondo transparente y se guardarán en la carpeta que tengas habilitada para las descargas en tu dispositivo.

Las opciones de combinación son infinitas, aunque solo podrás hacerlo con emojis del mismo tipo, ya que no permite combinar un emoji de Twitter con una de Microsoft. Aun así, puede conseguir varias combinaciones. A través de estos emojis podemos transmitir nuestra reacción o un mensaje sin necesidad de usar una sola palabra escrita o nota de voz.