Un hacker está vendiendo datos de hasta 400 millones de usuarios de Twitter

Sin duda los datos que vertimos en las redes sociales son numerosos, y lo más importante, nuestros perfiles son una extensión de nosotros mismos, que normalmente proyecta la imagen que queremos ofrecer a quienes nos rodean. Son por tanto también un lugar idóneo para que los amigos de lo ajeno se hagan con nuestros datos para suplantar nuestra identidad, y por tanto obtener así el poder de extorsionarnos si nos roban la cuenta. Esto estaría ocurriendo con un buen número de cuentas de Twitter, que habrían sido robadas por los hackers y a la vez vendidas en la Deep Web para que otros hackers puedan hacer uso de esos datos robados a la hora de realizar sus ataques.

Ahora los están vendiendo

Este hacker afirma contar con nada menos que datos privados y públicos de 400 millones de usuarios de la red social en todo el mundo. Todos estos datos habrían sido obtenidos durante el año 2021 utilizando una vulnerabilidad de la API de la red social descubierta el pasado año. Y el precio que han puesto a estos datos no está al alcance de cualquiera, ya que para hacerse con ellos será necesario abonar 200.000 dólares. El hacker detrás de esta cuestionable venta se hace llamar “Ryushi” dentro de un foro de piratas informáticos.

Dentro de este foro el hacker ha asegurado que "Twitter o Elon Musk, si estás leyendo esto, ya te estás arriesgando a una multa de GDPR por una violación de más de 5.4 millones de imágenes de la multa de 400 millones de usuarios de la fuente de violación" información que por tanto está usando para extorsionar a la red social para meterle prisa a la hora de pagar y por tanto evitar consecuencias monetarias por las distintas multas de protección de datos. El hacker ha compartido algunos datos que dan ejemplo de todo lo que puede tener de cualquier ciudadano que use habitualmente la cuenta.

Entre ellos ha mostrado información de 37 celebridades o personajes públicos, lo que demuestra que este hacker va en serio y que podría desvelar muchísima información sensible. Lógicamente el fin de este hacker no es en sí vender los datos, sino obligar a Twitter a pagar por ellos para evitar las multas. Es lo que normalmente se conoce como Ransomware, que no deja de ser un ataque a una plataforma o cuenta personal, para robar sus datos y luego pedir un rescate por ellos. La información más sensible dentro de este grupo de datos robados son sin duda los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico.

En informaciones de BleepingComputer, este medio asegura que ha contactado con el hacker, que espera que la información sea vendida por este importe a una sola persona, que perfectamente podría ser alguien cercano a Twitter para no reconocer la aceptación del chantaje. Ha asegurado que, si esta venta no se consuma, intentará vender distintas copias de esta información con un precio de 60.000 dólares cada una de ellas. Por lo que o se vende a una sola persona más caro, o se comenzará a vender en masa. Desde luego una prueba más de lo frágiles que son nuestros móviles.