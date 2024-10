Google Mensajes trabaja en una función que ya nos gustaría tener en WhatsApp

Las aplicaciones de mensajería, al fin y al cabo, no dejan de ser muy parecidas entre sí. Salas de chats, contactos, y algunas opciones de personalización, pero que no suelen ser demasiado amplias. En el caso de los contactos, lo normal es que veamos en sus perfiles las fotos elegidas por estos mismos contactos para entrar en la app de mensajería. Pero ahora vemos que Google Mensajes, una de las apps de mensajería más en forma del momento, está probando algo que desde luego nos gustaría disfrutar en otras apps de este tipo.

Personaliza la imagen de los contactos

Como decimos, en WhatsApp la imagen que vemos de perfil de nuestros contactos es la misma que ellos han elegido mostrar en la aplicación, dentro de los ajustes del perfil de la cuenta. Y en el caso de Google Mensajes no funciona como en el resto de redes sociales, ya que las imágenes de perfil, al menos de momento, suelen ser las mismas que tenemos asignadas a ellos en la agenda del teléfono, ya que Mensajes es una app de mensajería con vocación inicial de gestionar nuestros SMS, algo que ha derivado en mucho más desde luego.

Pues bien, ahora lo que hemos conocido es que Mensajes de Google quiere ir un poco más allá, y ofrecernos la posibilidad de que esas imágenes de perfil no sean las que hayan elegido ellos, o las que tenemos en la agenda del teléfono, sino que para la aplicación se muestren con la imagen que nosotros queramos. Y es que aquellos contactos que no tengan una imagen de perfil, bien porque no la hayan elegido ellos todavía en Google o porque nosotros no se la hayamos asignado en la app de Contactos, ahora nos permitirá darle ese toque personal en la app.

La última versión de Google Mensajes, concretamente la messages.android_20241018_01_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic a la que han tenido acceso desde el medio, muestra la posibilidad de que los usuarios puedan cambiar las imágenes de perfil de sus contactos dentro de la red social. Por lo que no se mostraría la imagen de estos en su cuenta de Google, o una imagen genérica, sino que tendríamos el poder de personalizar su imagen en base a nuestras preferencias y vivencias con esas personas.

Esto es como si en el caso de WhatsApp fuera posible cambiar la imagen de perfil del resto de personas que son nuestros contactos, independientemente de que estos hubieran elegido otras imágenes en su lugar. Sin duda un cambio drástico en una de las partes más interesantes y personales de toda app de mensajería móvil, como es en este caso la de Google Mensajes, que con el tiem0po se ha convertido en una de las mejores aplicaciones de mensajería existentes en el mercado. De momento es una función en desarrollo, que ya podemos ver gracias a ese despiece del APK realizado por los medios, pero que aún tendrá semanas y meses de recorrido hasta ser una realidad.