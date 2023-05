Google lo confirma, Android ha provocado el caos con el micrófono de WhatsApp

Ayer os contábamos una inquietante historia relacionada con WhatsApp y el micrófono de nuestro teléfono. Y es que si hay un componente sensible en este aspecto es sin duda el micrófono, ya que suele ser objetivo de los hackers y también por parte de algunas empresas para escuchar más allá de lo moral en algunas ocasiones.

Siempre es inquietante pensar que el teléfono puede estar escuchándonos más allá de las llamadas o las notas de voz y que esos sonidos pueden terminar en el lugar que menos esperamos. Y precisamente un ingeniero se había topado con un problema bastante grave, ya que comprobó que mientras dormía el micrófono de WhatsApp había funcionado durante casi una hora. Ahora por fin todo se ha aclarado.

Un problema de Android

Ayer fue curioso, ya que inmediatamente después de denunciar este hecho, WhatsApp publicó otro tuit, un tanto ofendida, en el que echaba balones fuera asegurando que más allá de las llamadas y notas de voz el micrófono no se activa, y que el usuario siempre es el que tiene el control total de este.

Ya entonces instaban a Google a tomar cartas en el asunto porque todo apuntaba a que podía ser un error de Android a la hora de atribuir la actividad del micrófono.

Y eso es precisamente lo que habría pasado. Ya que según el medio Engadget, un portavoz de Google les ha confirmado que el problema surgido con el micrófono de WhatsApp tiene su origen precisamente en Android, en un fallo que ha atribuido de manera incorrecta a WhatsApp el uso del micrófono a unas horas intempestivas.

Según Google es un fallo que no es que haya atribuido el uso del micrófono erróneamente, sino que en teoría este no se habría utilizado en ningún caso. Porque si ya era inquietante que WhatsApp utilizara el micrófono a ciertas horas, no lo habría sido menos que lo hiciera Android.

Así que la conclusión es que Google ha tomado nota, y está trabajando ya activamente en llevar una solución a los usuarios de WhatsApp, que ya no verán este tipo de notificaciones falsas en sus teléfonos móviles.

El control sobre el hardware del teléfono se ha convertido en una prioridad para los hackers, que han utilizado tradicionalmente los permisos de accesibilidad para poder acceder por ejemplo a nuestro micrófono, y grabar continuamente nuestras conversaciones para después extorsionarnos con su contenido.

Y en este aspecto Android ha mejorado mucho, ya que hay muchas ocasiones en las que es necesario dar permisos para el uso de este micrófono, e incluso se está denegando por defecto en las nuevas versiones de Android para evitar que apps maliciosas puedan tener acceso a él.

Así que de momento parece una falsa alarma, y en realidad WhatsApp no nos está espiando, y a priori tampoco Android, sino que todo se debe a un fatal error a la hora de mostrar la actividad de este importante componente. Algo que hay que tomar como anécdota, aunque nunca está de más poder comprobar la actividad del micrófono y otros componentes un control que será más sencillo de hacer en Android 14.