Google+ existe, y los nazis lo están utilizando ahora para difundir su propaganda

Hace tiempo que Google+ es la red social de la que todos se cachondean. Lo que hace años fue la gran apuesta de Google para triunfar en el universo de las redes sociales se acabó convirtiendo en una plataforma en la que entraban sus propios empleados... y muy poquito más.

Sin embargo, parece que entre marginados se llevan bien, porque la red social de Google ha ido encontrándose en los últimos meses con unos 'invitados' que han hecho de esta plataforma su ecosistema perfecto: los propagadores de la ideología nazi.

Nazis en Google+

Por suerte para el mundo entero, cada vez hay menos nazis, o al menos cada vez se ve menos su propaganda. Sin embargo, según The Independent y The Hill, los nazis han encontrado en Google+ la plataforma perfecta en la que no solo pueden campar a sus anchas, sino también asegurarse de que será difícil que sus publicaciones sean retiradas (por no hablar del excepcional SEO que te otorga estar bien colocado en Google+).

Un portavoz interno de Google se lo reconocía a The Independent, asegurando que la compañía tecnológica tenía un problema entre las manos al darse cuenta de que su red social se había ido convirtiendo en un contenedor de propaganda xenófoba, racista, homófoba y misógina, entre otras perlas ideológicas.

Google intenta ponerle remedio

Basta darse una vuelta por allí y hacer un par de búsquedas: no tardaremos mucho en encontrarnos publicaciones en las que palabras como 'nazi' o 'America first', entre otras lindezas, se proclaman sin ningún tipo de miedo a una posible eliminación.

¿Cuánto durará esta tendencia? Al menos Google parece estar tomando cartas en el asunto y ha asegurado a The Independent que está haciendo todo lo posible por corregir esta situación y evitar que vuelva a repetirse de manera tan flagrante.

Expulsados de Twitter y Facebook

Sería injusto decir que Google+ es el único sitio en el mundo que alberga contenido de esta tipología. En los últimos años la propaganda nazi también se ha ido colando en las dos grandes redes sociales: Twitter y Facebook. Sin embargo, hay una gran diferencia: poco a poco, tanto Twitter como Facebook han ido localizando este tipo de contenido y eliminándolo. Sigue estando presente si uno se pone a buscar bien, pero al menos no campa a sus anchas y de manera tan organizada y permisiva como ocurre en Google+.

Habrá que ver qué hace Google al respecto y, sobre todo, si consigue ser efectiva en su estrategia. Si no, no solo se estará disparando al pie de su propia red social, sino que además estará dando un SEO inmejorable a una ideología que hace años debió quedar totalmente desterrada.