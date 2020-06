La red social por excelencia es Facebook, han pasado los años, han ido apareciendo nuevos competidores, pero el grueso de los usuarios siguen utilizando esta red social a la que muchos critican. Y son muchos años ya los que llevamos subiendo nuestra vida a esta red. Lógicamente a lo largo de los años hemos recopilado muchas de esas publicaciones de las que no nos importaría deshacernos a día de hoy. Nuestra vida y nuestras circunstancias cambian, tal y como clama ahora Facebook para ofrecernos una nueva función, o mejor dicho, una nueva herramienta que nos permite editar nuestro archivo de historias en la red social.

Adapta tu actividad a tu vida actual

Facebook ha anunciado en su blog una herramienta llamada “Manage Activity” que como su propio nombre indica ha sido creada para gestionar nuestra actividad. Pero no se centra tanto en nuestra actividad reciente, sino que busca más que seamos capaces de cambiar cosas de nuestro pasado que afectan a nuestra imagen actual y que lógicamente no se corresponden ya con la imagen que queremos proyectar de nosotros. No tienen nada que ver nuestras publicaciones de cuando teníamos 20 años con las que hacemos con 40. Y lógicamente de lo que estabas orgulloso en el pasado o te hacía gracia hoy puede que te sonroje.

Precisamente para eso, para que podamos eliminar u ocultar un determinado contenido de nuestra trayectoria en la red social, podemos utilizar esta nueva herramienta de Facebook. Desde ella podemos mandar fácilmente a la papelera publicaciones con las que ya no nos identificamos o de las que renegamos directamente. Estas publicaciones que mandemos a la papelera permanecerán ahí durante 30 días, antes de que desaparezcan de ella definitivamente. Además de permitir eliminar las publicaciones que queramos, esta nueva herramienta además permite hacerlo en lote.

Esto quiere decir que podemos borrar, mover u ocultar publicaciones en masa, varias a la vez, ahorrando tiempo en lugar de tener que estar borrándolas una a una. Hay nuevos filtros de búsqueda que nos permiten encontrar en menos tiempo los mensajes que buscamos para moverlos o borrarlos. Podremos buscar publicaciones de personas determinadas o que hayan sido creadas en una determinada fecha, de tal manera que sea mucho más sencillo llegar a ellas. Esta nueva herramienta estará disponible tanto para las versiones de smartphones como de sobremesa de Facebook y Facebook Lite.

De esta manera la red social quiere que tengamos más control sobre lo que ya hemos publicado, adaptando nuestra actividad a lo que somos ahora. Porque hay gente muy orgullosa de su pasado digital, pero otra no lo está tanto, y para ello es mejor contar con herramientas de este tipo que nos ayuden a crear una identidad digital más acorde con lo que somos ahora. Las personas y nuestras circunstancias cambian a lo largo de nuestra vida, y eso es algo que podemos reflejar en nuestra actividad dentro de la red social. No sabemos exactamente cuándo llegará a los usuarios españoles.