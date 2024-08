Por fin, WhatsApp ya permite convertir tu Avatar en imagen de perfil

Los avatares llevan ya bastante tiempo acompañándonos en la app de mensajería de Meta. Y hasta el momento no parece haber sido un contenido extremadamente popular, de hecho, parece que a los usuarios les está costando utilizarlos en el día a día. Al menos muchos de nosotros no hemos recibido este tipo de avatares por parte de nuestros contactos, y por nuestra parte, incluso después de haberlos generado, no los hemos compartido con nadie. Pero ahora Meta parece que sí le va a dar un uso a estos Avatares que estamos seguros que va a ser más popular de lo que lo ha sido hasta ahora.

Avatares en tu perfil

Y es que una de las últimas novedades de la aplicación de mensajería gira alrededor de esta nueva forma de proyectar nuestra imagen virtualmente. Una vez más desde WabetaInfo han accedido a una nueva funcionalidad, que nos promete darles mucho más juego a estos contenidos y dotarlos de más sentido, lo que a su vez aumentará el uso que hacemos de ellos. Y es que lo que era evidente, se va a convertir en una realidad. De hecho, ya lo es, aunque de forma limitada.

Porque hemos conocido gracias a una captura de pantalla, que va a ser posible convertir nuestro Avatar en nuestra imagen de perfil. Y es que esta nueva función además se integra perfectamente con nuestras imágenes de perfil, y de hecho no es excluyente. Porque cuando activemos esta función en nuestro perfil, la imagen que hayamos elegidos se seguirá viendo en primer lugar, pero si deslizamos lateralmente la imagen de perfil, en caso de que lo tengamos activo, nuestros contactos verán el avatar que hemos creado.

De esta manera nuestros contactos podrán crear fácilmente un Avatar y utilizar este para que quienes visitan nuestro perfil se hagan una idea de cómo somos en realidad, si es que no nos conocen personalmente. Y por supuesto añade una capa de personalización que puede dar mucho juego y decir mucho de nosotros sin que necesariamente desvelemos nuestro aspecto. Así que podremos conservar nuestra imagen de perfil, con el mensaje y contexto que queramos, y de paso añadir un toque personal con este nuevo avatar, que desde luego va a dar mucho juego tanto a quien lo crea, como a quien lo visualiza. Y es que va a ser muy interesante echar un vistazo a los perfiles de nuestros contactos para ver si han añadido también un Avatar con su aspecto, que no siempre debe ser fidedigno, sino que es suficiente con que se muestre como una inspiración sobre nuestro aspecto real.

Esta nueva función se ha dejado ver en la versión 2.24.17.10 de la beta de WhatsApp para Android, y de momento es solo una función en desarrollo, por lo que incluso si tenemos instalada esta versión de la app, va a ser imposible acceder a ella. Para eso nos tocará esperar todavía unas semanas o incluso meses, para que al menos se desbloquee en la beta. Será cuestión de estar muy atentos a los ajustes de perfil de la aplicación, para ver si aparece esa nueva tarjeta que nos anuncia la funcionalidad.